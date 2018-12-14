Чехи выдали России обвиняемого в мошенничестве более чем на миллиард рублей. На родине его ждут обманутые вкладчики

Из Чехии в Россию экстрадирован бизнесмен Евгений Марков. На родине его обвиняют в создании финансовой пирамиды, вкладчики лишились более миллиарда рублей.

О выдаче 14 декабря сообщает Генеральная прокуратура РФ. По версии следствия, с осени 2013-го по лето 2015-го Марков с партнерами создали компании «Имтехстрой Девелопмент БК», «Консалтинговая фирма «ЛЕГИОН» и другие. Они предлагали инвестировать якобы в высокодоходные проекты, заключили больше 20 тысяч договоров на сумму свыше двух миллиардов. Ежемесячно они обещали выплачивать вкладчикам до 17% от суммы займа в качестве прибыли. Половина инвесторов получили и проценты, и свои деньги. Однако еще 10 тысяч 140 договоров остались лишь бумагой.

Маркова задержали на территории Чехии в 2017 году, сейчас он уже находится в Москве.