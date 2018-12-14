В Госдуму внесен законопроект об автономном российском Интернете

Депутаты и сенаторы законодательно предложили сделать Интернет в России автономным от глобальной сети. Должна быть создана инфраструктура, позволяющая продолжить работу при невозможности подключения операторов к зарубежным серверам.

Законопроект 14 декабря в Государственную думу внесли глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой, которого в Великобритании обвиняли в отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В пояснительной записке авторы уточняют, что к идее их подтолкнул «агрессивный характер принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США». В ней Россию, считают законотворцы, «впрямую и бездоказательно» обвиняют в хакерских атаках.

Инициатива определяет правила маршрутизации трафика, прописаны и меры контроля за соблюдением этих правил. На сетях могут быть установлены технические средства, определяющие источник передаваемого трафика. Операторов обяжут обеспечить возможность централизованного управления трафиком при возникновении угрозы. Отрабатывать схемы, в случае если закон примут, органы власти будут на учениях.

Ранее Клишас и Бокова предложили и другую меру защиты от зарубежной агрессии — запретить в Россию ввоз оборудования для спутникового Интернета при отсутствии «лицензии на предоставление услуг подвижной спутниковой радиосвязи».

В интервью «Фонтанке» сенатор объяснил и другую свою инициативу, на этот раз направленную на борьбу с врагами внутри рунета. Вместе все с той же Боковой и депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным они предложили арестовывать пользователей за высказывания «явного неуважения» к государству и обществу в Интернете.