КАД на севере перекрыта, столкнулись более 10 машин. Очевидцы рассказывают о чудесных спасениях

Движение по участку внутреннего кольца на севере КАД перекрыто в связи с ДТП. Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что 14 декабря около 16:45 на 4-м километре внутреннего кольца столкнулись, по предварительным данным, 11 легковых и один грузовой автомобиль. Движение по внутреннему кольцу полностью остановлено.

На участке КАД образовался дорожный затор протяженностью, по данным учреждения, около 3 километров. Сервис «Яндекс.Пробки» к 16:48 оценил его длину в 9,6 километра (от Приморского шоссе до Горского шоссе) и время на его преодоление – в 29 минут, что на 20 минут больше обычного.

«В настоящее время на месте ДТП находятся представители подрядной организации, обслуживающей дорогу. Проезжая часть в месте ДТП сухая, претензий к дорожным органам нет», – отмечается в сообщении ФКУ.

«Две аварии в одном месте. Стоим. Не суйтесь сюда», – советуют очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На фотографиях видно два грузовика – один с мятым бортом, другой опрокинувшийся.

«Успел проскочить под бортом перевернутой «Газели», когда был удар, жесть», – рассказывает в комментариях Денис. «Пока откручивал колеса, прилетело, – пишет Егор. – У меня сегодня второй день рождения, спасибо Ивану, который успел меня отдернуть из-под колёс, слегка только «Газелька» протащила меня».

«На обратной стороне дороги в сторону Горской параллельно пробке в среднем ряду сбили большую собаку! Аккуратнее», – предупреждает Сергей.

Автомобилисты, стоящие в пробке, отмечают, что карете скорой помощи трудно пробраться к месту аварии, однако её постепенно пропускают.