Почему на границе пробки? Финские пограничники ответили на вопросы читателей

10 – Как оплатить полученный в Хельсинки штраф за неправильную парковку?

– Плата за нарушение правил парковки может быть оплачена в банке наличными. В качестве удостоверения личности может быть предъявлен паспорт плательщика. Выписанный в Финляндии штраф можно оплатить и в банке России.

Примечание "Фонтанки": реквизиты для перевода есть на сайте Генконсульства. Там же есть информация, куда обращаться при утере квитанции.