Почему на границе пробки? Финские пограничники ответили на вопросы читателей
- – Почему окон для пропуска много, но работают не все?
- – Планируется ли обучение сотрудников пограничного контроля более быстрому темпу работы?
- – Куда можно пожаловаться на работу конкретной смены?
- – Зачем финские пограничники спрашивают срок пребывания в стране и делают у себя пометки?
- – Что если фактический срок пребывания будет отличаться от заявленного на границе?
- – Что будет, если я не скажу пограничнику, где остановлюсь, или назову любой адрес?
- – После смены фамилии получен новый загранпаспорт, а шенгенская виза осталась в старом. Можно ли въехать по новом паспорту с предъявлением старого без оформления новой визы?
- – Как правильно "откатать" финскую визу? Количество поездок или дней пребывания в стране должно быть больше, чем в других странах Шенгенского соглашения?
- – Можно ли использовать купленную в Болгарии автостраховку при поездке в Финляндию?
- – Как оплатить полученный в Хельсинки штраф за неправильную парковку?
- – Что будет, если я не оплачу полученный в Финляндии штраф за неправильную парковку?
- – Могут ли отказать в визе или въезде в Шенген из-за неоплаченного штрафа?
- – Где лучше и удобнее просить политического убежища?
- – В какие дни и время будут работать все кабинки паспортного контроля в период новогодних праздников?
- – У меня есть ещё вопросы!
1 – Почему окон для пропуска много, но работают не все?
– Новые модули и рабочие места построены для будущего и для периодов пиковых нагрузок. К сожалению, у нас не всегда хватает пограничных контролеров на все окна, чтобы полностью избегать очередей. В настоящее время Пограничная охрана Финляндии занимается подготовкой новых кадров, и в январе и июле 2019 года Пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии получит дополнение в свои ряды. В общей сложности в Пограничном отряде планируется увеличение числа пограничных контролеров примерно на 100 сотрудников в 2019 году.
2 – Планируется ли обучение сотрудников пограничного контроля более быстрому темпу работы?
– Мы регулярно проводим обучение и тренинги личного состава, стараемся осуществить пограничный контроль в соответствии с национальным законодательством, но одновременно оперативно и быстро.
3 – Куда можно пожаловаться на работу конкретной смены?
– Отзыв о работе конкретной смены можно отправить, к примеру, через сайт https://www.raja.fi/feedback_en. Находясь в пункте пропуска, можете также попросить сотрудников передать контакты для составления жалобы.
4 – Зачем финские пограничники спрашивают срок пребывания в стране и делают у себя пометки?
– Пограничники интересуются насчет предполагаемой продолжительности поездки, в частности, для подсчета разрешенных в визе дней пребывания в Шенгене. Кроме того, контролеры оценивают наличие у иностранного пассажира необходимых денежных средств для покрытия расходов поездки. Все эти нюансы вытекают из "Шенгенского Кодекса о границах".
5 – Что если фактический срок пребывания будет отличаться от заявленного на границе?
– Если фактический срок пребывания отличается от заявленного, пограничник оценивает возможное влияние данного обстоятельства на условия въезда иностранца в страну в будущем. Как правило, несовпадение предполагаемой и фактической продолжительности поездки не имеет никаких отрицательных последствий.
6 – Что будет, если я не скажу пограничнику, где остановлюсь, или назову любой адрес?
– На пограничном контроле пассажиру следует достоверно сообщить цель (назначение) и условия предполагаемого пребывания в стране. Под целью подразумевается, к примеру, место (города, страны) пребывания, условия размещения и продолжительность поездки. Если вы при въезде еще не знаете, где будете останавливаться (у вас, например, тур), то можете это сообщить на границе контролеру. Если пассажир не может на пограничном контроле достоверно указать цель и условия пребывания в странах Шенгенского соглашения, лицу могут отказать во въезде.
7 – После смены фамилии получен новый загранпаспорт, а шенгенская виза осталась в старом. Можно ли въехать по новом паспорту с предъявлением старого без оформления новой визы?
– Основное правило заключается в том, что установочные данные в визе должны совпадать с данными в паспорте. Поэтому следует оформить новую визу.
8 – Как правильно "откатать" финскую визу? Количество поездок или дней пребывания в стране должно быть больше, чем в других странах Шенгенского соглашения?
– Шенгенский визовый кодекс предусматривает, что заявление на получение визы следует подать в представительство той страны, которая, с точки зрения цели или продолжительности пребывания, будет являться основной страной пребывания. По многократной шенгенской визе, выданной Финляндией, следует большинство дней пребывать на территории Финляндии.
9 – Можно ли использовать купленную в Болгарии автостраховку при поездке в Финляндию?
– Если речь идет о так называемом пограничном транспортном полисе (frontier motor insurance), он действует на территории ЕЭЗ, в том числе в Финляндии. Посмотрите на верхнее поле документа, стоит ли там текст "frontier motor insurance". Если да, то можете по нему путешествовать в Финляндию. Если текст отсутствует, вам следует оформить "Зеленую карту" в российской страховой компании, если ваше транспортное средство имеет российские номера.
10 – Как оплатить полученный в Хельсинки штраф за неправильную парковку?
– Плата за нарушение правил парковки может быть оплачена в банке наличными. В качестве удостоверения личности может быть предъявлен паспорт плательщика. Выписанный в Финляндии штраф можно оплатить и в банке России.
Примечание "Фонтанки": реквизиты для перевода есть на сайте Генконсульства. Там же есть информация, куда обращаться при утере квитанции.
11 – Что будет, если я не оплачу полученный в Финляндии штраф за неправильную парковку?
– Если плата не будет произведена к указанному сроку, неплательщику будет назначена повышенная плата за нарушение правил парковки. Плата также может быть передана в исполнительное производство без судебного решения. Если количество законных сумм взыскания пять или более, транспортное средство неплательщика может быть перемещено на специализированную стоянку, откуда он может его вернуть, погасив все суммы взыскания и плату за хранение транспортного средства.
12 – Могут ли отказать в визе или въезде в Шенген из-за неоплаченного штрафа?
– Каждая страна – член ЕС применяет национальную систему отслеживания и контроля неуплаченных взысканий при рассмотрении заявления о выдаче визы и осуществлении контроля за въезд в страну. Официальной базы данных неуплаченных взысканий по ЕС не существует. Пока существует визовый режим между Финляндией и Россией, неуплаченные взыскания будут учитываться при принятии решения о выдаче визы. Если при рассмотрении заявления о выдаче визы обнаруживается, что за заявителем числится неуплаченное взыскание, то ему будет отказано в визе. Если неуплаченное взыскание туриста, передвигающегося по Финляндии по действительной визе, будет выставлено в систему розыска, соответствующая сумма взыскания будет предъявлена ему к уплате, когда у него будет какое-то дело с правоохранительными органами и, например, при пограничном контроле.
13 – Где лучше и удобнее просить политического убежища?
– Ходатайство о предоставлении международной защиты должно быть подано в полицию или должностному лицу Пограничной охраны при въезде в страну или как можно скорее по прибытии в страну.
Ответы на вопросы об убежище читайте в материале "Фонтанки".
14 – В какие дни и время будут работать все кабинки паспортного контроля в период новогодних праздников?
– Предполагаем, что пиковым периодом будут дни с 2 по 6 января. Планируем вызвать на работу как можно больше сотрудников и, соответственно, постараемся максимально использовать кабинки экспресс-оформления.
15 – У меня есть ещё вопросы!
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Информация есть также на официальных сайтах Погранохраны, таможни и полиции.