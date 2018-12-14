Новые трамвайные пути для «Чижика» откроются на выходных

С 15 декабря трамвай «Чижик» начнет движение на отрезке проспекта Наставников между проспектами Косыгина и Ириновским по маршруту №64 в Красногвардейском районе. Два комитета Смольного и «Транспортная концессионная компания» подписали акт о начале перевозок, официально сообщает 14 декабря организация.

Запуск движения на этом участке фактически означает, что компания завершила второй этап проекта строительства трамвайных сетей в Красногвардейском районе. Впервые «Чижик» вместе с журналистами и членами городского правительства проехался по открывающемуся участку 11 декабря. Тогда же было объявлено, что срок окончания строительства всей сети сдвигается на год.

«Транспортная концессионная компания» в мае 2016-го подписала с городом соглашение о строительстве частной трамвайной сети в Красногвардейском районе, проект назвали «Чижик». Инвестор должен реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Общий объем капвложений концессионера — не менее 6,5 млрд рублей, генподрядчик — ООО «ЛСР-Строй». Первые два пусковых этапа сети идут от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице. Третий этап включает в себя движение по Наставников до Ириновского проспекта, четвертый — по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки. Пятый — по улице Потапова от Ириновского проспекта до трамвайного парка № 11. После этого сеть на 30 лет оказывается в управлении ТКК, затем компания передает ее городу.