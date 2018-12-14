В Архангельске суд отпустил активиста Мохнаткина на свободу. Его арестовали за день до освобождения из колонии

Архангельский областной суд отменил постановление об аресте Сергея Мохнаткина, получившего пятое уголовное дело перед самым освобождением из колонии. Об этом 14 декабря заявил юрист Андрей Креков, представляющий интересы оппозиционера.

Как сообщили в управлении ФСИН по Архангельской области, Мохнаткину вменяют дезорганизацию работы учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (часть 2 статьи 321 УК). Креков рассказал «Медиазоне», что поводом стал инцидент в областной больнице, когда заключённый якобы воспротивился возвращению в колонию и оказал сопротивление сотруднику ФСИН. Креков настаивает, что насилия со стороны Мохнаткина не было.

Сергей Мохнаткин был осуждён на два года колонии-поселения в 2010 году. Его обвинили в нападении на милиционера на акции «Стратегии-31» на Триумфальной площади. Спустя два года его помиловал президент Дмитрий Медведев. В 2014 году активиста приговорили к 4,5 годам строгого режима также за конфликт с полицейским, а в 2016 году ещё к 11 месяцам за оскорбление начальника колонии. Тогда он утверждал, что таким образом ответил на избиение.