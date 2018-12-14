Российские Ту-160 улетели в Россию после учений в Венесуэле. У США «музейные экспонаты» не вызвали опасений

Два российских сверхзвуковых бомбардировщика, которые прилетали в Латинскую Америку для совместных маневров, отправились домой. Видео о том, как самолеты ВВС РФ покидают венесуэльскую землю, появилось в "Твиттере".

Ранее стало известно, что после четырехдневного пребывания в другой стране Ту-160 начали готовиться к обратному пути, который займет почти 10 тысяч километров.

Y con el despegue de los "Cisnes Blancos" TU160 despedimos a nuestros amigos de la Federación Rusa, con quienes compartimos experiencias e intercambios operacionales en estos #VuelosOperativoscombinadosVzlaRusia2018 para la garantía de la Paz. @ceofanb @CODAI_FANB @AviacionFANB pic.twitter.com/O7x3qIfRGT — Cmdte Codai (@cmdtecodai) 14 декабря 2018 г.

Американская сторона, в свою очередь, неоднозначно восприняла появление самолетов российских ВВС вблизи своей территории. Так, посол США в Колумбии Кевин Уитакер заявил, что «самолеты такого возраста не являются провокацией. Они действительно музейные [экспонаты]». Госсекретарь США Майк Помпео подверг критике «разбазаривание госсредств» со стороны России.

Напомним, что Москва отправила в Венесуэлу два Ту-160 10 декабря для участия в совместных маневрах, продолжительность которых не сообщалась. Вслед за ними в страну вскоре прибыли военно-транспортный Ан-124 «Руслан» и Ил-62 Минобороны.