Задержан вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов. С обысками пришли к крупному бизнесу

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов задержан сотрудниками ФСБ 14 декабря. Его аппарат подтвердил следственные действия в отношении подчиненного.

Как стало известно «Фонтанке», в Пскове второй день продолжаются масштабные обыски. Сегодня был задержан 41-летний вице-губернатор по ЖКХ Александр Кузнецов.

«Александра Викторовича нет на месте, – уточнила его личная секретарь. – Возможно, будет в понедельник. Задержание никто в правительстве комментировать не станет, потому что нет подтвержденной информации».

Александр Кузнецов//Официальный портал государственных органов Псковской области

Вечером 14 декабря на сайте правительства появилась официальная информация: «В администрации Псковской области официально подтвердили факт проведения следственных действий в отношении Александра Кузнецова. Губернатор Михаил Ведерников сказал, что региональная исполнительная власть работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами по данной ситуации».

Уголовное дело возбудил Следственный комитет, сотрудники ФСБ осуществляют оперативное сопровождение. Обстоятельства дела правительство не раскрывает.

Кузнецов окончил в 2001 году СПбГУ, в администрации Псковщины работает с 2007-го — в Госкомитете по делам строительства, ЖКХ, государственного строительного и жилищного надзора и в Госкомитете Псковской области по тарифам и энергетике.

В конце 2010 года назначен на должность председателя Госкомитета Псковской области по тарифам и энергетике. С 2012-го – вице-губернатор по ЖКХ.

По данным «Фонтанки», обыски в Пскове прошли у топ-менеджмента компании «Таможенные системы XXI века» – крупного таможенного оператора. С силовиками встречались бенефициар фирмы Григорий Кухи, директор «Таможенный системы» Александр Казимиров, директор дочерней компании «ТранКо» Дмитрий Кобызь и, предположительно, замдиректора по развитию Сергей Литвиненко.