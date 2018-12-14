Происшествия
Задержан вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов. С обысками пришли к крупному бизнесу
Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов задержан сотрудниками ФСБ 14 декабря. Его аппарат подтвердил следственные действия в отношении подчиненного.
Как стало известно «Фонтанке», в Пскове второй день продолжаются масштабные обыски. Сегодня был задержан 41-летний вице-губернатор по ЖКХ Александр Кузнецов.
«Александра Викторовича нет на месте, – уточнила его личная секретарь. – Возможно, будет в понедельник. Задержание никто в правительстве комментировать не станет, потому что нет подтвержденной информации».
Вечером 14 декабря на сайте правительства появилась официальная информация: «В администрации Псковской области официально подтвердили факт проведения следственных действий в отношении Александра Кузнецова. Губернатор Михаил Ведерников сказал, что региональная исполнительная власть работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами по данной ситуации».
Уголовное дело возбудил Следственный комитет, сотрудники ФСБ осуществляют оперативное сопровождение. Обстоятельства дела правительство не раскрывает.
Кузнецов окончил в 2001 году СПбГУ, в администрации Псковщины работает с 2007-го — в Госкомитете по делам строительства, ЖКХ, государственного строительного и жилищного надзора и в Госкомитете Псковской области по тарифам и энергетике.
В конце 2010 года назначен на должность председателя Госкомитета Псковской области по тарифам и энергетике. С 2012-го – вице-губернатор по ЖКХ.
По данным «Фонтанки», обыски в Пскове прошли у топ-менеджмента компании «Таможенные системы XXI века» – крупного таможенного оператора. С силовиками встречались бенефициар фирмы Григорий Кухи, директор «Таможенный системы» Александр Казимиров, директор дочерней компании «ТранКо» Дмитрий Кобызь и, предположительно, замдиректора по развитию Сергей Литвиненко.