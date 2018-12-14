Итоги недели с Андреем Константиновым
"Итоги недели" с Андреем Константиновым: «Желтые жилеты» раскачивают Францию, памятник Солженицыну открыли в Москве.
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В протестах «Желтых жилетов» во Франции ищут «руку Кремля», Путин приехал на открытие памятника Александру Солженицыну в Москве.
Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Надежда Мадзалевская.
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