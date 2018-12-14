18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-4°C
/ Завтра: -8
$ 66.43р
75.39р
19:33 14.12.2018
Расширенный поиск

Итоги недели с Андреем Константиновым
14.12.2018 17:35
Печать

"Итоги недели" с Андреем Константиновым: «Желтые жилеты» раскачивают Францию, памятник Солженицыну открыли в Москве.

"Итоги недели" с Андреем Константиновым: «Желтые жилеты» раскачивают Францию, памятник Солженицыну открыли в Москве.

В протестах «Желтых жилетов» во Франции ищут «руку Кремля», Путин приехал на открытие памятника Александру Солженицыну в Москве.

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Надежда Мадзалевская.

Подписаться на подкаст Андрея Константинова в iTunes

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор