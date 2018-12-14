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Город
14.12.2018 16:56
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Город не даст инвестору реконструкции СКК участки под застройку у арены, зато может выделить 10 млрд из бюджета

Город не планирует создание жилого комплекса в зоне тяготения Спортивно-концертного комплекса, который готовится к реконструкции. Зато бюджет намерен выделить на работы капитальный грант. 

О результатах смольнинского совещания 14 декабря сообщает аппарат вице-губернатора Игоря Албина. «Что касается создания жилого комплекса в зоне тяготения к СКК – строительство жилья в этом районе мы не планируем! Второе: большой блок наших совместных действий мы связываем с комплексным благоустройством территории, прилегающей к спортивно-культурному объекту, это парковочные места, зеленые насаждения общего пользования, новые общественные пространства, досуговые зоны. Партнер города по проекту должен принимать в этом активное участие», – заявил Албин. 

При этом формой участия города в реализации проекта может стать капитальный грант из городского бюджета. Размер его еще предстоит уточнить, но, по экспертным оценкам, объем не превысит 10 млрд рублей.

Вице-президент клуба СКА Роман Ротенберг, в свою очередь, напомнил предполагаемые показатели арены после реконструкции. Вместимость на хоккее – до 22 тысяч человек, на концертах – до 23 тысяч. Срок ввода в эксплуатацию – первый квартал 2023 года. Размер инвестиций – от 18 до 20 млрд рублей. Одновременно с созданием арены клуб планирует открыть детскую хоккейную школу на 700 человек, секции по дзюдо и другим видам спорта. 

По итогам обсуждения вице-губернатор Игорь Албин поручил ответственным ведомствам до конца текущего года подготовить необходимые документы, финансовую модель, схему транспортной доступности и собственные предложения. 

Хоккейному клубу СКА во взаимодействии с комитетом по градостроительству и архитектуре рекомендовано доработать фасадные и архитектурно-планировочные решения эскизного проекта нового спортивно-концертного комплекса с учетом рекомендаций градостроительного совета.

Напомним, проект реконструкции СКК «Петербургский» к чемпионату мира по хоккею и возможной застройки территории вокруг арены жильем обсуждался в течение последнего года. В мае в рамках Петербургского международного экономического форума Смольный и ХК СКА подписали соглашение о намерениях по реконструкции существующего спорткомплекса. 

Создать самую большую в мире арену вызвался президент ХК СКА Геннадий Тимченко. Но для того, чтобы отбить затраты на проект, инвестор предложил провести редевелопмент прилегающей территории. 

Предполагалось, что вокруг СКК появятся около 300 тысяч кв. метров нового жилья. Планы вызвали протест местных жителей, которые требовали, чтобы территория осталась сквером, и указывали на нехватку зеленых насаждений в районе. 

Тем не менее в сентябре смольнинская комиссия по Генплану решила перевести 23 из 35,7 га около СКК под деловую и жилую застройку.

Изначально речь шла именно о реконструкции ледовой арены. Однако эскиз будущего спорткомплекса, который в ноябре представила на градостроительном совете проектная организация «Лайфкволити эволюшн», предполагал снос СКК и строительство нового объекта. В ходе обсуждения архитекторы предлагали вернуться к идее реконструкции, кроме того, они раскритиковали внешний облик арены. Один из градостроителей окрестил арену «забинтованной стеклянной банкой».

По итогам второго заседания совета проектировщикам рекомендовали провести более детальное техническое обследование существующего здания, при этом продолжив проработку варианта строительства нового здания.


© Фонтанка.Ру

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