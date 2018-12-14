Пассажиров в Гатчину вёз нелегал с расстройством личности

В ходе рейда по поиску нелегальных перевозчиков на Киевском шоссе сотрудники ГКУ «Леноблтранс» и ГИБДД остановили автобус с пассажирами, водитель которого, как оказалось, был лишён прав за психическое заболевание.

Как сообщили «Фонтанке» 14 декабря в областном управлении по транспорту, инцидент произошёл в районе деревни Малое Верево в Ленинградской области. В салоне автобуса находилось десять пассажиров.

Проверка документов показала, что действие водительского удостоверения было приостановлено постановлением суда по требованию прокуратуры: в середине 90-х годов мужчине был поставлен диагноз, связанный с расстройством личности. Дорожная полиция составила протокол за вождение без прав и отсутствие полиса ОСАГО. Автобус эвакуировали на спецстоянку.

Управление по транспорту Ленобласти планомерно искореняет нелегальных перевозчиков, отмечается в сообщении. Всего в ходе рейда межведомственной транспортной комиссии Ленобласти было проверено 20 транспортных средств. Составлен 21 протокол об административных правонарушениях. Больше всего «отличились» водители такси, в отношении которых возбуждено 14 административных дел.

Напомним, сегодня «Фонтанка» писала ещё об одном водителе-нарушителе в Гатчинском районе Ленинградской области. Очевидцы сняли на видео, как он за рулём просматривает видеоленту в соцсети.