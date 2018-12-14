Пропановое ралли. Поставщики и операторы газовых АЗС оправляются от осеннего шока

Котировки на самое популярное газомоторное топливо после двукратного скачка цен вернулись к прошлогоднему уровню. Участники рынка в Петербурге подсчитывают потери.

Замир Усманов/Интерпресс

Эту малоприметную отрасль емкостью под 3 млрд рублей в год, нелюбимую сестру бензинового рынка, в 2018 году «накрыло» гораздо сильнее, чем нефтетрейдеров, но об их проблемах не говорят на правительственных совещаниях, президент не вводит моратории на цены, а робкие разговоры об экономичности и экологичности газового топлива забываются быстрее, чем заканчиваются. Потребителям просто пришлось смириться с двукратным ростом цен. Под раздачу попали 60 – 100 тыс. петербургских автомобилистов, дачники и строители.

В начале года оптовая цена на Санкт-Петербургской бирже балансировала в границах 16 тыс. рублей за тонну, а к февралю даже заметно падала — до 13 тыс. рублей. Но в апреле котировки уже достигли 20 тыс. рублей и продолжили расти. Отметка в 30 тыс. рублей за тонну была преодолена в августе, а пик цен был отмечен 10 сентября: 32,45 тыс. рублей за тонну.

Нефтегазовые аналитики нечасто обращают пристальное внимание на этот небольшой сегмент, и в беседах с корреспондентом «Фонтанки» почти все представители крупнейших аналитических компаний выразили удивление необычным поведением этого биржевого инструмента. Многие слышали, что в течение года он рос, но то, как резко обрушился, для многих стало сюрпризом. «Пропан — это новый биткойн что ли?» – пошутил старший аналитик одного из отечественных инвестбанков, не взявшись с ходу комментировать происходящее на рынке.

Причины такого резкого подорожания пропан-бутана нельзя описать непросто. Как объясняют эксперты, наложилось сразу несколько факторов. Это и рост цен на нефть (пропан — продукт нефтепереработки, в отличие, к примеру, от метанового автомобильного топлива, которое привязано к ценам на природный газ). И рост спроса на зарубежных рынках. И ремонты перерабатывающих мощностей. Ну и, как говорит Олег Ашихмин, глава «Нефтяного клуба СПб», желание трейдеров спекулятивно заработать на общем тренде на топливном рынке. Скорее всего, профессиональные трейдеры действительно сумели воспользоваться волатильностью на рынке. Но вот конечное звено цепочки – операторы АЗС и заправщики газовых баллонов – попали под раздачу.

Розничные цены не поспевали за оптом. Ведь потребители газового топлива переходили на него в первую очередь из-за экономии, и двукратный рост стоимости перечеркивал бы этот аргумент. Цифры на стелах ГАЗС менялись, но не так критично. С 17 рублей за литр в начале года до 27 рублей к декабрю. Однако и это вызвало бурю эмоций у автовладельцев. 27 рублей за литр — это примерно 50 тыс. рублей за тонну. С учетом того, что за доставку пропана от производителя до АЗС операторам приходится платить до 10 рублей за литр, выходило, что в баки клиентов они действительно заливали его практически по себестоимости и даже в минус.

«2018 год был весь с отрицательной рентабельностью, поэтому часть компаний разорилась», – рассказал «Фонтанке» гендиректор одной из крупнейших в городе сетей, «Митекс», Игорь Щупаков, добавив, что, несмотря на пережитые этим летом и осенью острые ощущения, его компания сохраняет планы на расширение бизнеса. Другой крупный игрок, ООО «Росгаз», сообщает, что к нынешним 13 заправкам в ближайшем будущем собирается добавить еще 15, причем в планах — выход за пределы Ленинградской области. Также пропан-бутаном можно заправиться на некоторых станциях «Фаэтона» – компания сдает в аренду площади своим партнерам, и на семи заправках сети Circle K (бывший Statoil).

С метаном все проще

Все эти перипетии коснулись лишь торговцев углеводородным газом. Другая история — метан (природный газ). Основной продавец в Петербурге – «Газпром газомоторное топливо», и его представители рассказали, что если рост цен и был, то максимум на 88 копеек, и сейчас в среднем по Петербургу стоимость метана составляет около 16,88 рубля за куб. м (по расходу эквивалентен 1 литру бензина).

Метан — это более коммерческая история, чем пропан-бутан. Исторически на нем ездят корпоративные клиенты «Газпрома»: «Пассажиравтотранс», «Грузовичкофф», «Х5», «Две столицы». Частных автовладельцев совсем немного, в первую очередь это водители иностранных автомобилей: например, Volkswagen в конце нулевых выпускал довольно много «Пассатов» и «Кадди» со штатным метановым оборудованием, и по Петербургу ездит несколько десятков таких авто. Сейчас подобные машины если и выпускаются, то в очень ограниченных объемах, зато метановые установки теперь научились ставить на «АвтоВАЗе».

В любом случае, всего по городу стоит всего шесть метановых заправок, причем далеко не в самых центральных местах: на Стачек и Кубинской, а также в Петергофе, Пушкине, Сестрорецке и на Пулковском шоссе. В то время как пропановых заправок по всему городу и области — около 30.

Балонный кризис

Заправка машин — это лишь половина петербургского рынка пропан-бутана, который ежемесячно потребляет 4 – 5 тыс. тонн газа. Остальное — это заправка баллонов. Причем дачники — небольшой сегмент, а основной потребитель — строители. Именно им требуется большое количество пропан-бутана в баллонах. Кроме автомобилистов, именно они главные пострадавшие от скачка цен.

«Доходило до того, что некоторые наши потребители переходили на солярку. В какой-то момент пользоваться ею стало дешевле, чем газом», – вспоминает Сергей Кожин, директор ООО «Тех.Газы». Он уверен, что причиной скачка стало то, что «слишком много отправили за границу».

По его словам, к концу лета пропан-бутан ему приходилось покупать по 42 рубля за тонну. «Что поделать, сидели без прибыли», – сетует Сергей Кожин. При том, что еще в мае было 22 тыс. рублей, а год назад — 16 – 18 тыс. рублей. Сейчас оптовая цена упала примерно до 35 тыс. рублей за тонну. Но, несмотря на то, что биржевые котировки вернулись к прошлогоднему уровню, Сергей Кожин не верит, что когда-то еще удастся купить газ по докризисным ценам.

Не следят за котировками и в ООО «Прима-Газ». Небольшой фирме приходится брать у трейдеров что дают, и аргумент про биржу ей кажется смешным. «Все сначала обалдели, стали искать в других местах, где есть подешевле. Но, конечно, у всех было все одинаковое, – вспоминает менеджер компании. – На солярку, да, кто-то и правда пытался перейти, но в конечном итоге сэкономить все равно не получится». В то, что цены вернутся к прошлогоднему уровню, в «Прима-Газ» тоже не верят. «Я сделаю свою маржу, подниму цену и буду дальше работать. А потребители — что, им без пропана никак. Тоже внесут поправки в свои сметы и продолжат у нас покупать», – говорят торговцы.

Иван Черных,

«Фонтанка.ру»