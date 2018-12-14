Роспотребнадзор не нашёл нарушений в клубе, где собирается выступать Хаски

Роспотребнадзор не нашёл нарушений в клубе «А2», где вечером 14 декабря запланирован концерт рэпера Хаски. Об этом 14 декабря стало известно «Фонтанке», однако информацию пока не смогли подтвердить в клубе.

«Пока я не обладаю сведениями по этому вопросу. В понедельник получу какую-то конкретику», – прокомментировал адвокат Алексей Матекайтис, он занимается юридическим обслуживанием «А2».

«У нас нарушений нет, поэтому найти что-то крайне сложно, когда ничего не нарушено», – высказала мнение арт-директор клуба Влада Заморина. Впрочем, она подчеркнула, что не проинформирована об официальных итогах проверки. Сегодня на глазах Замориной сотрудники Роспотребнадзора в клуб не приходили и активность не проявляли, сообщила арт-директор «А2».

О том, что надзорное ведомство совершило два визита в клуб, «Фонтанка» сообщила 13 декабря. Вскоре после этого появилась непроверенная информация о некоей встрече в Смольном, где чиновники якобы велели не трогать рэпера. Впрочем, источники в Смольном «Фонтанке» такую информацию не подтвердили и даже поинтересовались тем, кто такой Хаски и не собака ли это.

«Эпидемия» по отмене концертов популярных исполнителей длится в России с ноября. Пострадали такие артисты, как Элджей, IC3PEAK, «Френдзона», Gone Fludd, причём в случае с IC3PEAK воспрепятствовать выступлению пытался именно Роспотребнадзор.

Хаски выступает в Петербурге в рамках гастрольного тура «Проказа», по ходу которого не раз сталкивался с трудностями. В Краснодаре рэпер был арестован за то, что после отмены выступления попытался дать импровизированный концерт на крыше автомобиля. Впрочем, Хаски вскоре отпустили. По сведениям самого музыканта, у полиции и прокуратуры есть претензии к его текстам, в частности в них усмотрели призывы к каннибализму, пропаганду нацизма, полового разврата и оскорбление чувств верующих.