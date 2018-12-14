Пассажиры маршрутки Гатчина – Петербург сняли на видео, как водитель сидит в соцсетях

Вопиющее нарушение ПДД 14 декабря зафиксировали на видео очевидцы – пассажиры маршрутки в Гатчинском районе Ленинградской области.

На записи в группе «Подслушано Гатчина» «ВКонтакте» видно, что водитель автобуса, находясь за рулём, просматривает в смартфоне, видимо, ленту видеозаписей в соцсетях. Автор ролика уточняет, что он сделан в автобусе, идущем по маршруту 18А «Гатчина – Санкт-Петербург». «Мы доверяем им жизнь, садясь в их автобусы, а они подвергают её рискам на своё усмотрение, а также рискуют другими участниками дорожного движения», – возмущается очевидец.

Этот маршрут, работающий по заказу Ленобласти, обслуживает компания «Транс-Балт». Как сообщили «Фонтанке» в компании, водитель снят с маршрута и будет депремирован. «Молодой человек также будет направлен на повторную сдачу экзамена по правилам дорожного движения», – пообещали в «Транс-Балте».

Сделанные очевидцами видеозаписи нарушений ПДД водителями общественного транспорта обычно не обходятся без последствий. Водителя ломоносовского автобуса, который в октябре проехал по тротуару и высадил там пассажиров, наказали и в компании, и ГИБДД. Очевидцы объясняли, что он объезжал место аварии.

Вскоре после этого случая в соцсетях появились фотографии и видео маршрутки, объезжавшей столкнувшиеся машины на улице Маршала Захарова по газону. ГИБДД отреагировала в тот же день.