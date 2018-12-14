Сгоревшую в Ленобласти усадьбу матери Пушкина обязали восстановить через суд

Усадьба, которая досталась в качестве приданого матери Александра Сергеевича Пушкина, должна быть восстановлена по решению суда силами Федерального агентства по управлению государственным имуществом Петербурга и Ленобласти. Особняк в Кобрино частично сгорел в августе этого года.

Как сообщает областная прокуратура 14 декабря, проверка соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия была инициирована после публикаций на портале 47News. Издание рассказывало о пожаре в конце августа этого года, который практически уничтожил центральную часть особняка XVIII века. Дом принадлежал Абраму Ганнибалу и после перешел в качестве приданого матери поэта А. С. Пушкина.

Надзор выяснил, что границы дома установлены не были, как и предмет охраны. На здании не было надписей и обозначений, охранное обязательство не оформлялось, меры по сохранению объекта культурного наследия федерального значения также не принимались. Нарушения, делает вывод прокуратура, привели к утрате части здания, ущерб оценен в 4 миллиона рублей.

Гатчинский районный суд по иску прокуратуры обязал агентство по управлению государственным имуществом заняться ремонтом и реставрацией особняка.

Деревня Кобрино с 1795 года была вотчиной предков поэта, Ганнибалов. Саму усадьбу Абрам Ганнибал купил у графа Апраксина в 1762 году. Мать Пушкина Надежда Осиповна жила здесь до замужества, дом достался ей в качестве приданого. В 1800 году Кобрино было продано Шарлотте Жандр, супруге мореплавателя Юрия Лисянского. В доме исследователь жил с 1800-го по 1837 год – именно об этом должна гласить информационная надпись на объекте культурного наследия.