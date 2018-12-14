Минприроды: Россию может ждать дефицит алмазов

Россия может столкнуться со снижением запасов самого твердого минерала – алмазов, но уже занимается разработкой новых месторождений.

«Алмазы в России в будущем будут находиться в зоне дефицита. Таких уникальных месторождений, как «Мир», и таких, как в Якутии, все меньше и меньше», – цитирует 14 декабря главу Минприроды Дмитрия Кобылкина РБК со ссылкой на ТАСС.

По словам чиновника, на Зареченско-Соколоозерской площади в Карелии уже ведутся поиски алмазов, которые могут восполнить возможный дефицит. Кроме того, с 2020 года работы должны начаться и на Сортавальской площади.

Напомним, что специалисты предупреждают о дефиците алмазов уже не в первый раз. Так, научный руководитель Института геологии и минералогии имени Соболева СО РАН Николай Полихенко прогнозирует, что к 2037 году добыча этих минералов может сократиться более чем в три раза. Кроме того, в конце октября российская группа алмазодобывающих компаний АЛРОСА рапортовала о снижении добычи алмазов на 11% за девять месяцев текущего года.