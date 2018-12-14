«Лена четыре процента». Подозреваемая в получении взяток начальник налоговой инспекции отправлена в СИЗО

В Петербурге арестована начальник налоговой инспекции № 12 Елена Жокун. Ее подозревают в получении взяток. Аппетит чиновницы умещался в скромный твердый процент, отраженный в неформальном прозвище.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, постановление о заключении Жокун под стражу 14 декабря вынес Куйбышевский суд. «Мера пресечения избрана до 10 февраля 2019 года», – уточняет пресс-служба. 49-летней начальнику МИФНС № 12 вменяют две взятки от расположенной в Сестрорецке компании «Диполь-Производство».

В августе 2018 года фирму привлекли к ответственности за нарушение налогового законодательства на 72,3 млн рублей. Жокун, по версии следствия, пообещала минимизировать штрафные санкции. Свои хлопоты оценила примерно в четыре процента, попросив 40 тысяч евро (3 млн рублей по курсу ЦБ).

С учредителем «Диполь-Производство» переговоры вела племянница налоговика по фамилии Масейкина. Она предоставила бизнесмену счета трех юрлиц для перевода нужной суммы. До Жокун, считает следствие, дошли два миллиона из-за трат на обналичивание и доли племянницы.

В конце ноября МИФНС №12 провела еще одну проверку «Диполь-Производства», так как компания претендовала на возмещение НДС в размере 25,9 млн рублей. Елена Анатольевна снова запросила процент, уверены в следствии. Сначала — десятину, 2,5 млн. Видимо, в ходе переговоров вернулась к привычным процентам, и компания перевела 1 млн рублей на счета знакомых налоговику юрлиц. После обналичивания остались 838 тыс. Эти деньги нашли в квартире Масецкой во время обыска 11 декабря.

Елена Жокун вину не признает, от дачи показаний она отказалась.