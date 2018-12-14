Впервые за 10 лет Россия завозит иностранный газ. «Маршал Василевский» с СПГ на борту уже зашёл в Балтику

Первая в России плавучая регазификационная установка (ПРГУ) «Маршал Василевский» зашла в Балтику, следует из данных портала Marinetraffic 14 декабря.

Ожидается, что 15 декабря она доставит партию сжиженного газа из Сингапура на побережье Зеленоградского района Калининградской области. Это первый подобный импорт в стране за последние 10 лет.

скриншот/marinetraffic.com

Как рассказал РБК 14 декабря представитель главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов, газом из-за границы, который установка может преобразовывать в бытовой, воспользуются для запуска и наладки построенного в Калининградской области терминала компании. В дальнейшем он будет поставлять газ жителям региона. В будущем, как писал «Коммерсантъ», "Газпром" планирует поставлять в регион сжиженный газ со своего завода в Выборге, который хотят запустить в 2019 году.

В самый западный российский регион газ сейчас поступает по газопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград. Но мощности двух его ниток все равно не хватает.

ПРГУ «Маршал Василевский» была спущена на воду на корейской верфи Hyundai Heavy Industries в начале 2017 года. Длина плавучей установки — 287,2 метра, ширина — 46,4 метра. Судно имеет ледовый класс. Установка предназначена для приема сжиженного природного газа, его транспортировки, хранения и регазификации.