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Власть
14.12.2018 16:00
Печать

Госдума предлагает обжаловать административные штрафы через Интернет

Обжалование постановлений об административных правонарушениях будет идти через Интернет, если Госдума примет законопроект, который 14 декабря был внесён на рассмотрение депутатов. 

Группа парламентариев предлагает прописать два способа подачи жалобы на неоправданный штраф — бумажный носитель и электронный документ. Цифровой вариант может использоваться при наличии заверенной цифровой подписи, а также через портал госуслуг.

Авторы инициативы указывают на отсутствие сегодня единого порядка направления таких жалоб в России, что «приводит к ряду негативных последствий».

«В настоящее время действует большое количество конкурирующих между собой норм, устанавливающих порядок направления жалоб, что приводит к многочисленным ошибкам в правоприменительной практике и формированию «своего» порядка в каждом компетентном органе. Отсутствие единого четко установленного для всех порядка направления жалобы служит причиной отказа приема жалоб граждан, что в итоге приводит к нарушению сроков на обжалование и исключает возможность реализации права граждан на обжалование», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законодатели уверены, что изменение правил обжалования «административок» и подключение к этим процессам Интернета также упростит работу и самим «правоприменительным органам».

В действующей редакции КоАП не указан носитель, на котором может быть подана жалоба на постановление по делу об административном правонарушении. В «порядке подачи жалоб» говорится лишь об адресате — судье, и сроках на обжалование — трое суток с момента вынесения решения. Жалобы на решения об аресте, выдворении или приостановлении деятельности подаются в день вынесения решения.

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