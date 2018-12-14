Setl City сдала дом 5.3 ЖК «Чистое небо»

Setl City

Setl City ввела в эксплуатацию дом 5.3 пятой очереди ЖК комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Корпус общей жилой площадью около 30 тыс. кв. м располагается вдоль Комендантского пр. на перекрестке с Арцеуловской аллеей.

Введенный в эксплуатацию дом состоит из секций разной высоты – от 11 до 21 этажа. В нем спроектированы квартиры от студий до четырехкомнатных, которые будут передаваться покупателям с полной чистовой отделкой. Под домом размещен подземный паркинг общей площадью 7,5 тыс. кв. м, рассчитанный на 400 машин. А первый этаж заняли коммерческие помещения метражом более 2,3 тыс. кв. м, в которых впоследствии откроются магазины шаговой доступности.

Setl City выполнила благоустройство придомовой территории. Во дворе было высажено около 1,5 тыс. деревьев и кустарников, среди которых жимолость, липа и кусты сирени. Застройщик оборудовал детскую и спортивную площадки, а также зону для отдыха взрослых. В игровой зоне установлены разные виды качелей, карусель, детский спортивный комплекс, песочница, два детских игровых комплекса. Для спортивной площадки Setl City смонтировала баскетбольный щит с сеткой, гандбольные ворота и теннисный стол.

Отметим, что в ближайшее время запланирован ввод в эксплуатацию еще двух домов пятой очереди ЖК «Чистое небо». Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» - застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations