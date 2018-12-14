Похищение невесты по ново-ингушски: пылкий назранец попытался увезти девушку на «Мерседесе», но его настигла полиция

Молодой житель Ингушетии может сесть на пять лет за похищение невесты. Кавказскую пленницу он увез на автомобиле «Мерседес-Бенц».

Следователи города Мальгобек 14 декабря возбудили уголовное дело по статье о похищении человека, сообщает сайт СУ СК РФ по Ингушетии. Накануне в городе Мальгобек мужчина 23 лет похитил 24-летнюю местную жительницу, чтобы жениться на ней. Закинул её в свой «Мерседес» и уехал. Номера машины запомнил свидетель и позвонил в полицию.

В итоге жениха задержали сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы, случилось это на автодороге Сагопши – Гейрбек-Юрт. Похищенную девушку опросили и передали родственникам. Жителю Назрани, что был за рулём, возможно, придётся отложить поиски невесты. По статье о похищении ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В 2017 году ингушские депутаты предлагали ввести отдельную статью за похищение ради женитьбы с более мягким наказанием.