Инкассаторская машина потеряла деньги на шоссе в США. Водители кинулись подбирать и спровоцировали ДТП

Рассыпавшиеся по шоссе деньги спровоцировали несколько ДТП в штате Нью-Джерси в США. Многие водители кинулись подбирать купюры: некоторые возвращали, а некоторые скрылись с деньгами. Теперь полиция пытается найти их, рассматривая видео в соцсетях.

Как сообщает The New York Times, инцидент произошел около 8:30 в четверг, 13 декабря, на шоссе 3 в Ист-Ратерфорде. Во время движения одна из дверей инкассаторского бронемобиля открылась из-за неисправности, и деньги вывалились на дорогу. Купюры номиналом в 20, 50 и 100 долларов разлетелись по проезжей части.

Brinks Truck accident on Rte 3 near Lincoln Tunnel. Bills scattered all over Hwy. Brinks guy and other drivers stop traffic and scramble for bills. #CantMakeThisUp pic.twitter.com/8cI0pX6qLR