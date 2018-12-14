Инкассаторская машина потеряла деньги на шоссе в США. Водители кинулись подбирать и спровоцировали ДТП

Рассыпавшиеся по шоссе деньги спровоцировали несколько ДТП в штате Нью-Джерси в США. Многие водители кинулись подбирать купюры: некоторые возвращали, а некоторые скрылись с деньгами. Теперь полиция пытается найти их, рассматривая видео в соцсетях.

Как сообщает The New York Times, инцидент произошел около 8:30 в четверг, 13 декабря, на шоссе 3 в Ист-Ратерфорде. Во время движения одна из дверей инкассаторского бронемобиля открылась из-за неисправности, и деньги вывалились на дорогу. Купюры номиналом в 20, 50 и 100 долларов разлетелись по проезжей части.

Brinks Truck accident on Rte 3 near Lincoln Tunnel. Bills scattered all over Hwy. Brinks guy and other drivers stop traffic and scramble for bills. #CantMakeThisUp pic.twitter.com/8cI0pX6qLR — Betsy Richards (@BetsyTRic) 13 декабря 2018 г.

Увидев это, многие водители остановились, выскочили из машин и принялись подбирать деньги. Некоторые прихватили добычу себе и скрылись, но другие передали купюры водителю бронемашины, который тоже пытался собрать потерянный груз, или полиции. В общей сложности было возвращено около 6000 долларов. Сколько всего денег выпало из машины и сколько из них так и не было найдено, полиции пока точно не известно. Теперь полицейские просматривают фото и видео в соцсетях, пытаясь установить скрывшихся.

Never thought I’d I see a BRINKS truck accident. 100 dollar bills flying everywhere 😂 I’m glad no one was hurt 🙈🙏🏾💵💸💰 pic.twitter.com/pkFu741jWa — Jon Halapio (@Jhalapio67) 13 декабря 2018 г.

По данным стражей порядка, хаос из-за рассыпавшихся денег спровоцировал два происшествия на шоссе. К счастью, никто не пострадал.

Отметим, что это не первый подобный случай. В мае инкассаторы той же компании рассыпали на шоссе в Индианаполисе около 600 тысяч долларов. Некоторые прохожие выбежали на дорогу, перепрыгивая через ограждение, чтобы собрать деньги.

Похожий случай произошел и в Петербурге в июне 2017 года. 40-летний предприниматель, проезжая на мотоцикле по ЗСД, потерял 12 миллионов рублей – деньги и товарные накладные вылетели из расстегнувшегося рюкзака. Часть суммы удалось вернуть: некоторые подобравшие деньги водители передали их полиции.