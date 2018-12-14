В Петербурге появится производство высоковольтного оборудования за 1,5 млрд рублей

ООО «Завод Электроаппарат», дочка производителя электрооборудования АО ВО «Электроаппарат», стала резидентом Особой экономической зоны Санкт-Петербурга. Заявку компании 14 декабря одобрил экспертный совет ОЭЗ под председательством вице-губернатора Северной столицы Сергея Мовчана.

Компании будет предоставлен участок площадью 4 га на площадке «Новоорловская» на севере города. К 2022 году компания построит там завод высоковольтного оборудования. Инвестиции составят 1,5 млрд рублей, рассказал «Фонтанке» глава комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин.

АО ВО «Электроаппарат» является крупнейшим на Северо-Западе России производителем высоковольтной аппаратуры для предприятий энергетики: тепловых и гидроэлектростанций, крупных металлургических и нефтеперерабатывающих предприятий. Завод «Электроаппарат» первым в России освоил выпуск электрогазовой высоковольтной аппаратуры. Выручка в 2017 году составила 2,2 млрд рублей. В число совладельцев входят предприниматели Андрей Серебряков, Евгений Коробов и Вячеслав Желонкин.