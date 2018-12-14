«Невеста кричала очень сильно»: свадьба в Гатчине обернулась трагедией

О серьёзной аварии в Гатчине сообщают очевидцы в соцсетях 14 декабря. По их словам, тяжёлые травмы получил один из участников свадьбы – возможно, жених.

Инцидент произошёл на Пушкинском шоссе, в районе дома 15б, пишут в группе «Авто Гатчина» «ВКонтакте». Очевидцы видели «жениха, лежащего без сознания на дороге, а невеста кричала очень сильно».

«Невеста плачет, жених на носилках, бригада «скорой», свадебная машина на аварийке», – рассказывает Наталья. «Там ещё «Жигули» стояли, уткнувшись в остановку», – добавляет Татьяна.

Пострадавшего, по словам участников группы, увезла машина реанимации.

По одной из версий, у машины, в которой ехали молодожёны, случилась поломка. Жених вышел проверить, что произошло, и его сбил проезжавший мимо автомобиль. Эти данные пока не подтверждены официально.