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14.12.2018 15:32
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В США экс-замглавы «Военторга» подозревают в выводе миллионов долларов из России

Федеральная прокуратура Америки подозревает бывшего замглавы «Военторга» Леонида Тейфа и его супругу, а также еще трех человек, в том, что они отмывали деньги, обманывая иммиграционные власти США. Кроме того, следователей заинтересовало желание 57-летнего россиянина устранить любовника жены. 

«Человек, чей дом в Роли в этом месяцев обыскали агенты ФБР, обвиняется в отмывании денег, заговоре с целью убийства и обмане российского правительства на десятки миллионов долларов», – об этом сообщает издание The news and observer со ссылкой на материалы дела. 

По версии следствия, всего два года, с 2010-го по 2012-й, потребовались заместителю главы ОАО «Военторг» для того, чтобы разработать работающие коррупционные схемы. Так, в его задачи входил поиск подрядчиков для реализации заказов для российского Министерства обороны. При заключении сделок Тейф якобы требовал платить ему процент с полученных от Минобороны денег. Таким способом ему удалось получить 150 миллионов долларов. Деньги он предпочитал брать наличными для того, чтобы потом выводить их из России на зарубежные счета. У четы Тейфов было порядка 70 счетов в 4 американских банках, куда они, используя оффшоры, переправили почти 40 миллионов долларов. На территории Америки, как считают следователи, у них был сообщник – российский гражданин из Иллинойса. 

Когда в Америке все-таки обратили внимание на российскую семью, то выдвинули против нее обвинения в нарушении статьи 1957 раздела 18 свода законов США, которая запрещает проведение финансовых операций на сумму выше 10 тысяч долларов, используя для этого полученные преступным путем деньги. Семейство Тейфов подозревают в «хищении средств у российского государства». 

Агенты ФБР 5 декабря провели обыски в американском особняке за 5 миллионов долларов, который расположен в штате Северная Каролина и в котором живут супруги. Об этом рассказал сайт wral.com. 

Помимо этого в деле Тейфов фигурирует и один американец по имени Джон Патрик Коттер, который якобы попытался дать взятку в 10 тысяч долларов агенту департамента национальной безопасности США. За эти деньги он якобы должен был депортировать любовника жены 57-летнего россиянина. В РФ его бы ждала насильственная смерть. Однако все попытки оказались тщетны.

Семья Тейфов подала на развод в 2017 году после 12 лет брака.

Напомним, что акционерное общество «Военторг», учредителем которого является Российская Федерация, занимается обеспечением в интересах Минобороны России. Согласно распоряжению 2014 года, за «Военторгом» закреплена роль единственного поставщика имущества вещевой службы для ВС РФ.

 

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