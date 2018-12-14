«ГрузовичкоФ» тестирует новую модель Ульяновского автозавода

Фото предоставлено компанией "ГрузовичкоФ"

Новая модель УАЗ-Profi тестируется сотрудниками компании «ГрузовичкоФ» в течение двух месяцев – декабре и январе. По окончании пробного периода руководство компании намерено принять решение о возможном приобретении данной модели и эксплуатации наравне с имеющимися в парке «Газелями».

Выполнять заказы петербуржцев на грузоперевозки автомобиль УАЗ-Profi начал с 5 декабря.

УАЗ Profi – типичный автомобиль коммерческого сегмента автопроизводителя. В разных регионах страны на базе этого транспортного средства создаются микроавтобусы для перевозки детей, специальный транспорт, в частности, для «скорой помощи». Перевозка грузов – также один из вариантов эксплуатации УАЗ Profi.

Объем грузового пространства модели – больше, чем в стандартных аналогах при сопоставимых габаритах (длина 4 метра и высота 2 метра). Производитель предлагает заводскую комплектацию с ГБО пятого поколения. Баллон емкостью 93 литра заправляется пропан-бутаном и обеспечивает запас хода более 750 км (суммарно с возможным пробегом на бензине). Таким образом, модель экономична в эксплуатации.

В список стандартного оборудования УАЗ Profi входят центральный замок, иммобилайзер, электрозеркала и стеклоподъемники, водительская подушка безопасности, ABS (антиблокировочная система тормозов) и EBD (электронная система распределения тормозных сил). Обычно предлагается только ABS.