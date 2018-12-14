Центробанк решил вернуться к закупкам иностранной валюты

Банк России решил возобновить регулярные покупки иностранной валюты на внутреннем рынке, которые он приостановил в августе из-за обвала курса рубля.

Процедуры возобновятся после новогодних праздников — с 15 января 2019 года, говорится в сообщении регулятора от 14 декабря. Уточняется, что решение принято с учетом «стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке».

Как писала «Фонтанка», ЦБ приостановил закупку валюты в августе. По словам главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, возвращение регулятора на рынок может даже укрепить курс российской валюты. И если цена на нефть сохранится в диапазоне $ 60 – 65, то аналитики ожидают курс в течение следующей недели в диапазоне 65,2 – 66,7 рубля за доллар.

Отметим, ЦБ сегодня также понизил прогноз по среднегодовой цене на нефть марки Urals на 2019-й сразу на 8 долларов за баррель — до 55 вместо прежних 63.