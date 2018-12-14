18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-4°C
/ Завтра: -8
$ 66.43р
75.39р
19:36 14.12.2018
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
14.12.2018 14:30
Печать

Жизнь в стиле ОК или искусство счастья по-петербургски

В погоне за чем-то модным и престижным мы часто забываем о простых повседневных радостях: времени с близкими, возможности побыть наедине с собой. Так может, вместо попыток подстроиться под ритм большого города, начать жить в гармонии с ним?

Жизнь в стиле ОК или искусство счастья по-петербургски

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Создать вокруг себя суету, спешку и аврал – дело нехитрое. А вот научиться жить, не торопясь, но при этом успевать и карьеру делать, и семью создать, и находить достаточно времени на любимые увлечения и отдых – это уже требует от современного горожанина особого мастерства. Хотя, на самом деле все намного проще. По крайней мере жителям малоэтажных «Образцовых кварталов», строящихся в Пушкинском районе Петербурга, больших усилий для этого не требуется.

Как признаются обитатели уже сданных и заселенных комплексов – первого и второго «Образцовых кварталов», после переезда из шумного и суетливого города в тихий уютный квартал они на многие вещи стали смотреть по-другому. Наконец-то начали жить «здесь и сейчас» и научились радоваться каждому новому дню. Впрочем, здесь, в окружении природы, невысоких  домов и дружелюбных соседей по-другому и не получится.

Скоро счастливых новоселов в масштабном проекте «На Царскосельских холмах» станет еще больше: вот-вот начнется выдача ключей покупателям квартир в ЖК «Образцовый квартал 3». Как и два первых «Образцовых квартала», третий комплекс введен в эксплуатацию досрочно. И он также подарит своим обитателям неповторимую атмосферу и позволит начать новую жизнь – жизнь в стиле ОК.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Что это такое и почему жизнь в «Образцовых кварталах» может сделать вас счастливее? Прежде всего потому, что малоэтажная застройка создает атмосферу спокойствия, тишины и размеренности. В «Образцовом квартале 3», например, небольшое количество квартир, всего 168, что обеспечивает спокойную, даже дружественную обстановку для жильцов. Согласитесь, уютнее в доме, где живут люди одного круга, и вы знакомы с соседями по лестничной клетке и подъезду. А еще вам не надо кружить вокруг дома в поисках парковки – свободное место есть всегда. Мириться с шумными кафе, барами и круглосуточными магазинчиками не придется. В «Образцовых кварталах» все первые этажи – жилые, а коммерция расположена в отдельно стоящих зданиях. Ну а если захочется окунуться в жизнь большого города, то до Петербурга рукой подать: до ближайшего метро Московская всего 15-20 минут.

Поселившись в «Образцовых кварталах» вы, наконец, заметите, как ярко светит солнце, и это не просто красивые слова. Жилые дома расположены на Пулковских высотах, самой природой приподняты на 50 метров выше уровня Финского залива. Любоваться закатами можно не только во время прогулок, но и из окон собственной квартиры. Панорамное остекление позволяет наслаждаться потрясающими видами и делает жилище просторнее, заполняя светом каждый укромный уголок. Есть от больших окон и практическая польза: максимум дневного света помогает экономить электроэнергию, а в интерьере можно использовать любое цветовое решение, не боясь темных оттенков.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

И не надо опасаться, что из-за больших окон в помещении будет холодно – в «Образцовых кварталах» на крыше каждого дома установлены автономные газовые котельные, а в квартирах вместо радиаторов – теплый водяной пол, температуру которого можно регулировать. Такая система помогает не только меньше тратить на отопление, но и поддерживать комфортную температуру, индивидуальную для каждой комнаты. Любите спать в прохладе? Просто ослабьте регулятор. Хотите устроить с семьей посиделки на полу? Добавьте тепла и не переживайте о том, что дети простынут, играя на полу.

Жизнь в стиле ОК – это когда тебя окружают такие «мелочи», о которых в повседневной жизни не задумываешься, но без которых жить было бы не комфортно. Например, бесшумный лифт – без него даже на невысокий, четвертый или пятый этаж сложно поднять коляску или материалы для ремонта. Или просторные и светлые входные группы, где удобно ожидать такси или гостя.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Хотите научиться искусству простых радостей, уметь наслаждаться каждым моментом и стать чуточку счастливее? Переезжайте жить в «Образцовые кварталы» и присоединяйтесь к жизни в стиле ОК!

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
14.12.2018 19:03

Аэрофлот добавил в мобильное приложение новые функции

Аэрофлот интегрировал в свое мобильное приложение ряд новых функций, которые помогают пассажиру при подготовке к путешествию и во время перелета
pixabay.com
14.12.2018 17:41

Угонщики собирают подарки на Новый Год

Предотвращено 6 попыток угона за 3 дня. Угонщики отчаянно пытались завладеть автомобилем Toyota Land Cruiser 200 в Новосибирске.
Фото предоставлено компанией "ГрузовичкоФ"
14.12.2018 16:15

«ГрузовичкоФ» тестирует новую модель Ульяновского автозавода

Новая модель УАЗ-Profi тестируется сотрудниками компании «ГрузовичкоФ» в течение двух месяцев – декабре и январе. По окончании пробного периода руководство компании намерено принять решение о возможном приобретении данной модели и эксплуатации наравне с имеющимися в парке «Газелями»
Setl City
14.12.2018 15:42

Setl City сдала дом 5.3 ЖК «Чистое небо»

Setl City ввела в эксплуатацию дом 5.3 пятой очереди ЖК комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Корпус общей жилой площадью около 30 тыс. кв. м располагается вдоль Комендантского пр. на перекрестке с Арцеуловской аллеей.
фото предоставлено Группой компаний «ЦДС»
14.12.2018 13:17

Объявлены победители конкурса «АРХпроект», организованного Группой ЦДС

Стали известны имена победителей Всероссийского архитектурного конкурса «АРХпроект». В каждой из номинаций жюри выбрало три лучших работы.
ПАО «Группа ЛСР»
14.12.2018 13:11

В жилом комплексе «Цветной город» сданы первые дома

«Группа ЛСР» завершила строительство двух первых домов в масштабном проекте «Цветной город» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
14.12.2018 10:58

Результаты заседания Совета директоров Аэрофлота

ПАО «Аэрофлот» сообщает о результатах заседания Совета директоров, состоявшегося 13 декабря 2018 года под председательством Евгения Дитриха.
АО «Строительный трест»
13.12.2018 17:30

Десятый лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован Центром доступного жилья

Санкт-Петербургский центр доступного жилья (СПб ЦДЖ) аккредитовал 10 лот жилого квартала NEWПИТЕР, строительство которого продолжается в пос. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области.
LEGENDA Intelligent Development
13.12.2018 17:10

LEGENDA открывает продажи smart-квартир во второй очереди «LEGENDA Героев»

LEGENDA начала реализацию второй очереди smart-комплекса «LEGENDA Героев», который возводится в Южно-Приморской части Петербурга рядом с побережьем Финского залива
13.12.2018 16:35

Интересное предложение от ГК «Лидер Групп»: базовая отделка по хорошей цене

Стоимость базовой отделки квартир в жилых комплексах: AEROCITY, VITAMIN, «Территория 1», «Территория 2», YOGA 3 и «Три кита 3» – от 5 000 рублей за квадратный метр
предоставлено компанией ARKAN
13.12.2018 16:27

Команда ARKAN подвела итоги осени

Команда ARKAN совместно с сотрудниками полиции произвела 384 задержания за мелкие кражи и хулиганство.
ГК «РосСтройИнвест»
13.12.2018 16:20

РосСтройИнвест открыл продажи в ЖК FAMILIA на Петровском

Группа компаний «РосСтройИнвест» открыла продажи в жилом комплексе премиум-класса FAMILIA на Петровском острове. Генеральным партнером проекта выступает компания Knight Frank