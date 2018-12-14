Жизнь в стиле ОК или искусство счастья по-петербургски

В погоне за чем-то модным и престижным мы часто забываем о простых повседневных радостях: времени с близкими, возможности побыть наедине с собой. Так может, вместо попыток подстроиться под ритм большого города, начать жить в гармонии с ним?

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Создать вокруг себя суету, спешку и аврал – дело нехитрое. А вот научиться жить, не торопясь, но при этом успевать и карьеру делать, и семью создать, и находить достаточно времени на любимые увлечения и отдых – это уже требует от современного горожанина особого мастерства. Хотя, на самом деле все намного проще. По крайней мере жителям малоэтажных «Образцовых кварталов», строящихся в Пушкинском районе Петербурга, больших усилий для этого не требуется.

Как признаются обитатели уже сданных и заселенных комплексов – первого и второго «Образцовых кварталов», после переезда из шумного и суетливого города в тихий уютный квартал они на многие вещи стали смотреть по-другому. Наконец-то начали жить «здесь и сейчас» и научились радоваться каждому новому дню. Впрочем, здесь, в окружении природы, невысоких домов и дружелюбных соседей по-другому и не получится.

Скоро счастливых новоселов в масштабном проекте «На Царскосельских холмах» станет еще больше: вот-вот начнется выдача ключей покупателям квартир в ЖК «Образцовый квартал 3». Как и два первых «Образцовых квартала», третий комплекс введен в эксплуатацию досрочно. И он также подарит своим обитателям неповторимую атмосферу и позволит начать новую жизнь – жизнь в стиле ОК.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Что это такое и почему жизнь в «Образцовых кварталах» может сделать вас счастливее? Прежде всего потому, что малоэтажная застройка создает атмосферу спокойствия, тишины и размеренности. В «Образцовом квартале 3», например, небольшое количество квартир, всего 168, что обеспечивает спокойную, даже дружественную обстановку для жильцов. Согласитесь, уютнее в доме, где живут люди одного круга, и вы знакомы с соседями по лестничной клетке и подъезду. А еще вам не надо кружить вокруг дома в поисках парковки – свободное место есть всегда. Мириться с шумными кафе, барами и круглосуточными магазинчиками не придется. В «Образцовых кварталах» все первые этажи – жилые, а коммерция расположена в отдельно стоящих зданиях. Ну а если захочется окунуться в жизнь большого города, то до Петербурга рукой подать: до ближайшего метро Московская всего 15-20 минут.

Поселившись в «Образцовых кварталах» вы, наконец, заметите, как ярко светит солнце, и это не просто красивые слова. Жилые дома расположены на Пулковских высотах, самой природой приподняты на 50 метров выше уровня Финского залива. Любоваться закатами можно не только во время прогулок, но и из окон собственной квартиры. Панорамное остекление позволяет наслаждаться потрясающими видами и делает жилище просторнее, заполняя светом каждый укромный уголок. Есть от больших окон и практическая польза: максимум дневного света помогает экономить электроэнергию, а в интерьере можно использовать любое цветовое решение, не боясь темных оттенков.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

И не надо опасаться, что из-за больших окон в помещении будет холодно – в «Образцовых кварталах» на крыше каждого дома установлены автономные газовые котельные, а в квартирах вместо радиаторов – теплый водяной пол, температуру которого можно регулировать. Такая система помогает не только меньше тратить на отопление, но и поддерживать комфортную температуру, индивидуальную для каждой комнаты. Любите спать в прохладе? Просто ослабьте регулятор. Хотите устроить с семьей посиделки на полу? Добавьте тепла и не переживайте о том, что дети простынут, играя на полу.

Жизнь в стиле ОК – это когда тебя окружают такие «мелочи», о которых в повседневной жизни не задумываешься, но без которых жить было бы не комфортно. Например, бесшумный лифт – без него даже на невысокий, четвертый или пятый этаж сложно поднять коляску или материалы для ремонта. Или просторные и светлые входные группы, где удобно ожидать такси или гостя.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Хотите научиться искусству простых радостей, уметь наслаждаться каждым моментом и стать чуточку счастливее? Переезжайте жить в «Образцовые кварталы» и присоединяйтесь к жизни в стиле ОК!

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya