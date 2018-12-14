На картах городов в Google начали появляться самокаты

Сервис Google Maps начал показывать в качестве транспортной рекомендации станции проката элекроскутеров (электрических самокатов и мотороллеров) – точно так же, как ранее стоянки прокатных велосипедов. Расположение этих станций пользователи смогут учитывать при прокладке маршрутов.

Другими словами, пишет Fortune, при выборе способа передвижения «на велосипеде», то есть по велодорожкам, гугловский прокладчик маршрутов покажет вам путь до ближайшей станции проката, а от нее – до другой станции, ближайшей к вашему месту назначения, где вы сможете оставить скутер. Программа посчитает примерную стоимость аренды скутера и время в пути, а также сколько электроскутеров в наличии и насколько они заряжены.

Пока эта услуга доступна только в 11 городах в США и в нескольких городах Австралии и Новой Зеландии. По мере развития сети прокатов двухколесного электротранспорта (как скутеров, так и электробайков) число таких городов будет расти.

Однако не все города приветствуют появление на своих улицах большого количества не очень сознательных и внимательных граждан на несерьезных полудетских транспортных средствах, не требующих ни водительской лицензии, ни даже наличия паспорта. Так, власти Мадрида одним махом запретили все прокатные электроскутеры и электробайки, мотивируя свое решение тем, что появление их не было в достаточной мере согласовано с инстанциями. Да и вообще, они должны двигаться только в строго отведенных местах, по велодорожкам, а не где попало, по тротуарам.

Запрет не выглядит столь уж неожиданным, поскольку в испанской столице уже было несколько происшествий с участием прокатных электроскутеров, в которых пострадали люди. Однако компании, предоставляющие сервис проката, уверены, что им удастся договориться с городскими чиновниками Мадрида.

В Петербурге онлайн-карты показывают только расположение станций проката велосипедов – если специально ввести их в поиске. Кроме того, относительно недавно на Google Maps Петербурга появились зарядные станции для электромобилей.