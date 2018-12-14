Мишин: Туктамышева реально болеет. Если кто-то будет злословить на беде, Боженька накажет

Тренер петербургской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин прокомментировал слухи о симулировании болезни в преддверии чемпионата России.

«Елизавета находится в процессе лечения. Напишите, что, если кто-то хочет злословить и кощунствовать на беде другого, Боженька накажет его за это. Она реально болеет», – заявил Мишин в разговоре с корреспондентом «Фонтанки».

Напомним, 12 декабря Елизавету Туктамышеву госпитализировали с воспалением легких. Из-за этого она вынуждена будет пропустить чемпионат России (пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря), который станет отборочным к чемпионату Европы.

Параллельно в социальных сетях стала набирать популярность версия, что фигуристка выдумала болезнь, чтобы не ехать на чемпионат России и отобраться на чемпионат Европы по решению тренерского совета.

Ранее Туктамышева стала бронзовым призером финала Гран-при, уступив только Рике Кихире и олимпийской чемпионке Алине Загитовой.