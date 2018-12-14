Центробанк на восемь долларов снизил прогноз ожиданий цен на нефть. Россиян просят не беспокоиться

Центробанк России понизил прогноз по среднегодовой цене на нефть марки Urals в 2019 году сразу на 8 долларов за баррель — до 55 вместо прежних 63. Благодаря действию бюджетного правила снижение цены на нефть скажется на основных макроэкономических параметрах «незначительно», отметили в ведомстве Эльвиры Набиуллиной.

Решение ожидаемо, сказал 14 декабря «Фонтанке» аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

«Те прогнозные значения, которые приводит ЦБ по российскому сорту нефти (обычно заметно дешевле Brent), фактически можно считать умеренно оптимистичными. Из-за замедления мировой экономики на фоне торговой войны КНР и США, а также роста добычи на сланцевых месторождениях – сырье имеет тенденцию к снижению до $ 45 – 50 без поддержки со стороны соглашения ОПЕК+ относительно сокращения добычи», – пояснил эксперт.

Аналитик финансовых рынков отмечает, что снижение прогноза ЦБ по ценам на нефть не окажет негативного влияния на благополучие россиян.

«На экономике РФ более дешевая нефть никак не скажется. Из-за бюджетного правила мы и так фактически живем при нефти по $ 40. Этому уровню соответствует и курс рубля, и динамика ВВП. Все остальное Минфин и ЦБ уводят в резервы», – уточнил Тимур Нигматуллин.

Свой прогноз по росту ВВП на 2018 год в интервале 1,5 – 2%, а на 2019 год в интервале 1,2 – 1,7% ЦБ РФ сегодня пересматривать не стал.

Ранее Центробанк второй раз с 2014 года поднял ключевую ставку на 0,25 п.п. – до 7,75%. Принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, пояснили в ЦБ. Рубль отреагировал на повышение ставки ЦБ ростом к евро и доллару.