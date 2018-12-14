18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-4°C
/ Завтра: -8
$ 66.43р
75.39р
19:36 14.12.2018
Расширенный поиск

Город
14.12.2018 15:02
Печать

Петербург подключится к финансированию «ИТМО Хайпарк». Город вложит в капитал оператора проекта 4,7 млрд рублей

Город примет участие в финансировании оператора проекта иннограда с университетским кампусом, который появится в городе-спутнике Петербурга Южном. Уставный капитал за счет бюджета пополнят на 4,7 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Александр Беглов, сообщили «Фонтанке» 14 декабря в комитете по инвестициям.

Для создания инновационного центра создали оператора — АО «ИТМО Хайпарк», единственным собственником которого является Росимущество. Проект планируют реализовать за счет федеральных средств, вложений из бюджета Петербурга, а также частных инвестиций. Общая стоимость проекта оценивается в 41 млрд рублей. Кроме того, Смольный войдет в наблюдательный совет проекта.

Через 9 лет на территории площадью порядка 100 га появятся пять высокотехнологичных производств, полсотни международных лабораторий, кампус ИТМО, университетская аспирантура и магистратура, которые будут специализироваться на прикладных исследованиях. Проект даст около 12 тысяч рабочих мест.

Напомним, что в ноябре подвели итоги конкурса на разработку мастер-плана будущего кампуса. Его выполнит московское архитектурное бюро RTDA. Концепцию иннограда, которая ляжет в основу мастер-плана, также выбирали на конкурсной основе из проектов четырех претендентов – BUSarchitektur (Австрия), КОСМОС (Россия) и MVRDV (Нидерланды) и Allies and Morrison (Великобритания). Международное жюри остановилось на предложении британского бюро.

Их концепция построена на четком разграничении функциональных зон — работа, учеба, жилье, отдых. При этом особое внимание уделено созданию инфраструктуры, которая помогала бы обитателям иннограда устанавливать социальные связи. Разработчики уверены, что это один из ключевых моментов для превращения проекта в успешный «инкубатор мозгов».

Мастер-план RTDA должно представить до 19 декабря. Архитекторы не исключили, что на более поздних этапах реализации проекта будут использовать удачные идеи, которые содержатся во всех представленных концепциях.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
14.12.2018 19:03

Аэрофлот добавил в мобильное приложение новые функции

Аэрофлот интегрировал в свое мобильное приложение ряд новых функций, которые помогают пассажиру при подготовке к путешествию и во время перелета
pixabay.com
14.12.2018 17:41

Угонщики собирают подарки на Новый Год

Предотвращено 6 попыток угона за 3 дня. Угонщики отчаянно пытались завладеть автомобилем Toyota Land Cruiser 200 в Новосибирске.
Фото предоставлено компанией "ГрузовичкоФ"
14.12.2018 16:15

«ГрузовичкоФ» тестирует новую модель Ульяновского автозавода

Новая модель УАЗ-Profi тестируется сотрудниками компании «ГрузовичкоФ» в течение двух месяцев – декабре и январе. По окончании пробного периода руководство компании намерено принять решение о возможном приобретении данной модели и эксплуатации наравне с имеющимися в парке «Газелями»
Setl City
14.12.2018 15:42

Setl City сдала дом 5.3 ЖК «Чистое небо»

Setl City ввела в эксплуатацию дом 5.3 пятой очереди ЖК комфорт-класса «Чистое небо» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Корпус общей жилой площадью около 30 тыс. кв. м располагается вдоль Комендантского пр. на перекрестке с Арцеуловской аллеей.
фото предоставлено Группой компаний «ЦДС»
14.12.2018 13:17

Объявлены победители конкурса «АРХпроект», организованного Группой ЦДС

Стали известны имена победителей Всероссийского архитектурного конкурса «АРХпроект». В каждой из номинаций жюри выбрало три лучших работы.
ПАО «Группа ЛСР»
14.12.2018 13:11

В жилом комплексе «Цветной город» сданы первые дома

«Группа ЛСР» завершила строительство двух первых домов в масштабном проекте «Цветной город» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
14.12.2018 10:58

Результаты заседания Совета директоров Аэрофлота

ПАО «Аэрофлот» сообщает о результатах заседания Совета директоров, состоявшегося 13 декабря 2018 года под председательством Евгения Дитриха.
АО «Строительный трест»
13.12.2018 17:30

Десятый лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован Центром доступного жилья

Санкт-Петербургский центр доступного жилья (СПб ЦДЖ) аккредитовал 10 лот жилого квартала NEWПИТЕР, строительство которого продолжается в пос. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области.
LEGENDA Intelligent Development
13.12.2018 17:10

LEGENDA открывает продажи smart-квартир во второй очереди «LEGENDA Героев»

LEGENDA начала реализацию второй очереди smart-комплекса «LEGENDA Героев», который возводится в Южно-Приморской части Петербурга рядом с побережьем Финского залива
13.12.2018 16:35

Интересное предложение от ГК «Лидер Групп»: базовая отделка по хорошей цене

Стоимость базовой отделки квартир в жилых комплексах: AEROCITY, VITAMIN, «Территория 1», «Территория 2», YOGA 3 и «Три кита 3» – от 5 000 рублей за квадратный метр
предоставлено компанией ARKAN
13.12.2018 16:27

Команда ARKAN подвела итоги осени

Команда ARKAN совместно с сотрудниками полиции произвела 384 задержания за мелкие кражи и хулиганство.
ГК «РосСтройИнвест»
13.12.2018 16:20

РосСтройИнвест открыл продажи в ЖК FAMILIA на Петровском

Группа компаний «РосСтройИнвест» открыла продажи в жилом комплексе премиум-класса FAMILIA на Петровском острове. Генеральным партнером проекта выступает компания Knight Frank