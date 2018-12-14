Петербург подключится к финансированию «ИТМО Хайпарк». Город вложит в капитал оператора проекта 4,7 млрд рублей

Город примет участие в финансировании оператора проекта иннограда с университетским кампусом, который появится в городе-спутнике Петербурга Южном. Уставный капитал за счет бюджета пополнят на 4,7 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Александр Беглов, сообщили «Фонтанке» 14 декабря в комитете по инвестициям.

Для создания инновационного центра создали оператора — АО «ИТМО Хайпарк», единственным собственником которого является Росимущество. Проект планируют реализовать за счет федеральных средств, вложений из бюджета Петербурга, а также частных инвестиций. Общая стоимость проекта оценивается в 41 млрд рублей. Кроме того, Смольный войдет в наблюдательный совет проекта.

Через 9 лет на территории площадью порядка 100 га появятся пять высокотехнологичных производств, полсотни международных лабораторий, кампус ИТМО, университетская аспирантура и магистратура, которые будут специализироваться на прикладных исследованиях. Проект даст около 12 тысяч рабочих мест.

Напомним, что в ноябре подвели итоги конкурса на разработку мастер-плана будущего кампуса. Его выполнит московское архитектурное бюро RTDA. Концепцию иннограда, которая ляжет в основу мастер-плана, также выбирали на конкурсной основе из проектов четырех претендентов – BUSarchitektur (Австрия), КОСМОС (Россия) и MVRDV (Нидерланды) и Allies and Morrison (Великобритания). Международное жюри остановилось на предложении британского бюро.

Их концепция построена на четком разграничении функциональных зон — работа, учеба, жилье, отдых. При этом особое внимание уделено созданию инфраструктуры, которая помогала бы обитателям иннограда устанавливать социальные связи. Разработчики уверены, что это один из ключевых моментов для превращения проекта в успешный «инкубатор мозгов».

Мастер-план RTDA должно представить до 19 декабря. Архитекторы не исключили, что на более поздних этапах реализации проекта будут использовать удачные идеи, которые содержатся во всех представленных концепциях.