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Бизнес
14.12.2018 14:58
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OCCRP нашел виллу главы ВЭБа Шувалова на берегу Пальмы Джумейра. Данные попали к исследователям из базы «Золотые пески Дубая»

Виллу стоимостью около восьми миллионов долларов на берегу Персидского залива нашли у семьи главы Внешэкономбанка Игоря Шувалова. Документы изучили сотрудники Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Недвижимость принадлежит семье бывшего первого вице-премьера РФ через ряд офшорных компаний. 

Итоги расследования Центр опубликовал 13 декабря. Информация просочилась к журналистам из закрытого реестра недвижимости эмирата Дубай. Здание площадью 650 кв. м с отдельным пляжем стоит на берегу искусственного острова в виде пальмы в Персидском заливе. Соседями Шуваловых, утверждают в OCCRP, являются младший сын бывшего эмира Дубая, сын азербайджанского президента Ильхама Алиева и российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.

Право собственности на дом было оформлено через британскую компанию Regional Property Developments Ltd. (RPDL), которой сейчас владеет дочь Шувалова Мария, и несколько фирм на Британских Виргинских островах, в том числе Severin Enterprises Inc. Последняя была основана в 2007 году супругой главы ВЭБа, Ольгой Шуваловой. В декларациях за 2011 и 2012 годы супруги указывали виллу, однако обозначали ее как арендованное имущество. 

Центр приводит слова представителя семьи Александра Мачевского. «В аренде недвижимости, которую сдает твоя собственная компания, нет никакого обмана. Все обязательства по отчетности в отношении этого имущества выполнены», – объяснил он.  

Формальный владелец недвижимости, компания RPDL, в 2013 году перешла под контроль Marine Fortune Investment Ltd. Она была зарегистрирована на Британских Виргинских островах и принадлежала сыну Шувалова Евгению. Сделка состоялась, когда в России приняли закон, обязывающий чиновников, их супругов и несовершеннолетних детей отчитываться об иностранных активах.  

В апреле прошлого года Шувалов-младший передал компанию сестре, которой только исполнилось 18 лет. Вместе с Marine Fortune ей досталось и право собственности на виллу от RPDL. Представитель семьи Александр Мачевский отметил, что теперь компания будет ликвидирована. 

База данных под названием «Золотые пески Дубая» была собрана OCCRP, C4ADS и Finance Uncovered летом этого года. Сперва среди 129 тысяч фамилий было только пятеро россиян.

Справка:

Игорь Шувалов до мая 2018 года был первым заместителем председателя правительства Российской Федерации. Эту должность он занимал десять лет, ранее руководил аппаратом правительства. С переизбранием президента Владимира Путина возглавил Внешэкономбанк, который является государственной корпорацией.

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