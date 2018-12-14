МВД закупит более 800 автозаков. Среди моделей преобладают «Газели» с клетками для интровертов

Более 800 автомобилей для перевозки арестованных и осуждённых закупит Министерство внутренних дел России. Машины распределят между полицией Петербурга, Московской, Самарской, Свердловской, Ростовской, Нижегородской, Новосибирской и Иркутской областей, Хабаровского края. Документы размещены 13 декабря на сайте госзакупок.

Автомобили для МВД созданы на базе ГАЗа и КамАЗа. В основном это небольшие модели вместимостью до 7 задержанных. Судя по документам, министерству нужны 634 «Газели» ГАЗ – А21R23, оснащённые тремя одиночными камерами и одной четырёхместной.

В начале декабря стало известно, что МВД закупило более 26 тысяч наручников «Нежность». В комплект к щадящим стальным браслетам министерство приобрело 8 тысяч электрошокеров «Скорпион», которые нежными с их мощностью назвать никак нельзя.