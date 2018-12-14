Рубль отреагировал на повышение ставки ЦБ ростом к евро и доллару

Повышение ключевой ставки до 7,75% и решение ЦБ вернуться к закупкам валюты в 2019 году сказалось на курсе национальной валюты — терявший позиции рубль начал кратковременно укрепляться.

Курс доллара отреагировал на изменения снижением до 66,3 рубля, а евро опустился на 22 копейки — ниже 75 рублей, впервые с 23 ноября. Но резкие изменения не закрепились. По состоянию на 14:30 евро торговался на отметке 75,01 рубля, а доллар — 66,37.

Как заметили аналитики «Финам», решения регулятора были заложены в ожидания рынка. В ЦБ не исключали того, что могут повысить ставку для защиты рубля от будущих угроз в виде санкций, чтобы снизить удар, не допустить высокой волатильности. По мнению экспертов, это решение краткосрочно усилит рубль, даст ему пространство для роста. Но новые санкции могут свести эффект до минимума довольно быстро.