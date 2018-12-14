Россиянин умер после отдыха на Гоа

Россиянин ушел из жизни, по предварительным данным, после сердечного приступа в аэрохабе индийского штата.

«Гражданин России Антон Кузнецов, действительно, скончался вчера утром [13 декабря] в аэропорту Даболим штата Гоа», – рассказал «Фонтанке» 14 декабря пресс-секретарь посольства РФ в Индии Владимир Полуэктов.

В дипмиссии отметили, что причину смерти 36-летнего мужчины установит вскрытие, однако, как сообщают местные СМИ, умер Кузнецов от сердечного приступа, случившегося в аэропорту. Его доставили в частную клинику, но врачи ничего не смогли сделать.

В Индии гражданин РФ находился как турист вместе с женой.

«Генеральное консульство России в Мумбаи находится в контакте с его супругой, общались с ней несколько раз по телефону, в том числе через короткое время после смерти Кузнецова», – заверили в дипмиссии.

После опознания тела дальнейшие действия возьмет на себя консульство и похоронное бюро.

«На оформление всех необходимых документов для транспортировки тела в Россию понадобится не менее 10 дней. <...> Сроки зависят в первую очередь от даты проведения вскрытия и последующей выдачи всех необходимых разрешений полицией Гоа», – рассказал Полуэктов.

Оплату перевозки тела россиянина возьмет на себя страховая компания.

Откуда в Индию прилетел турист, в посольстве ответить не смогли.