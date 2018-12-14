«Факты говорят о другом: в рекордные сроки стадион достроен». Вице-губернатор Албин считает, что проверка строительства «Газпром Арены» не выявит воровства

Проверяющие из Контрольно-счетной палаты вряд ли смогут найти нецелевое расходование средств или воровство, якобы допущенное при строительстве стадиона на Крестовском острове. Об этом чиновник рассказал 14 декабря в большом интервью «Фонтанке».

«Там ни шансов, ни возможностей не было. Подрядчики, которые работали на стадионе, сегодня в долгах. Неэффективное использование средств, возможно, и найдут, а вот нецелевое или воровство – вряд ли. Разговоров много, но факты говорят о другом: в рекордные сроки стадион достроен», – рассказал чиновник.

Игорь Албин начал курировать строительство стадиона в 2016 году, и даже перенес свой рабочий кабинет на строительную площадку.

По результатам одной из прошлых проверок Контрольно-счетной палаты петербургские следователи возбудили уголовное дело: правоохранителей заинтересовало обустройство свайного поля. Недавно переименованная «Газпром Арена» фигурирует и в других уголовных делах. Так, например, по подозрению в хищениях на строительстве стадиона арестован бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян.