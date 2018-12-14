От «А» до «Т»: Ford покажет полную коллекцию своих первых автомобилей

Посетители Детройтского автосалона, который пройдет с 13 по 28 января 2019 года, смогут увидеть единственную в мире полную коллекцию самых первых автомобилей марки «Форд». Модели из так называемой «алфавитной» линейки выставлены в музее завода Ford на авеню Пикетт в Детройте, который во время мероприятия будет работать без выходных.

В музее помимо знаменитых Ford Model A и Ford Model T представлены и другие «алфавитные» модели: постоянную экспозицию пополнили автомобили, маркированные как B, C, F, K, N, R и S, из коллекции Ларри Портера. Все эти модели, кроме Model A, разработали и собирали на заводе на авеню Пикетт. Теперь они впервые оказались собраны в рамках одной экспозиции и пробудут в музее до 2022 года.

Самым редким экземпляром на выставке стал Ford Model B 1904 года выпуска – в мире их осталось всего шесть штук. Это четырехместный автомобиль с двигателем, расположенным спереди. Этой машиной владел сам Генри Форд.

Другой интересный экспонат – Ford Model N – является предшественником Ford Model T, ставшего первым в мире автомобилем, который выпускался миллионными сериями. Model N оснащался расположенным спереди 15-сильным 4-цилиндровым мотором. Его продажи в свое время оказались в 10 раз выше, чем у роскошной Model K с 6-цилиндровым двигателем, что убедило Генри Форда в необходимости делать ставку на надежный и простой в обслуживании автомобиль для массового потребителя, отмечают в пресс-службе марки.

Для разработки Model T на третьем этаже завода создали «секретную комнату». На огороженном пространстве площадью 80 квадратных метров разместили токарный и сверлильный станки, чертежные столы и доску для рисования мелом. Теперь эта комната тоже открыта посетителям музея.

Кроме того, в трехэтажном здании были собраны первые 12 000 экземпляров Ford Model T. Всего с 1908 по 1927 год их выпустили 15 миллионов. В 1910 году сборку перенесли на новый завод в пригороде Детройта, где была впервые организована конвейерная сборка автомобилей марки. А завод на авеню Пикетт продали компании Studebaker, и до 1933 года там выпускали автомобили под одноименной маркой.