«Мороз и скользко». Петербургу обещают холодные, бесснежные и скользкие выходные

Вторая зимняя неделя в Петербурге и области закончится похолоданием. Температура начнёт понижаться уже с пятницы и к выходным упадёт до минус 12. Особенно морозить город и окрестности будет ночью.

По данным городского Гидрометцентра, ночью в субботу, 15 декабря, столбик термометра не поднимется выше –8 градусов. В воскресенье похолодает до –10, а местами до –12. Днём на улице будет приятнее: синоптики ждут около 7 градусов ниже нуля.

Сопровождать такую погоду будут слабый северо-восточный ветер и гололедица на дорогах. Зато снега в выходные не ожидается – по прогнозу, суббота и воскресенье пройдут без осадков.