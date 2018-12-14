Возглавить единую православную церковь Украины может «десница» Филарета. Киевский патриархат назвал его свои кандидатом

Украинская православная церковь Киевского патриархата на своём соборе избрала митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания как кандидата в предстоятели единой православной украинской церкви.

Как сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в УПЦ КП 14 декабря, за Епифания проголосовали 30 из сорока архиереев, присутствовавших на соборе накануне. Остальные отдали голоса за митрополита Луцкого Михаила. Процедура была открытой.

39-летний митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний входит в ближайшее окружение главы УПЦ КП Филарета, являясь патриаршим наместником. При этом собеседник издания отмечает, что из среды Киевского патриархата могут выдвинуть и другого кандидата в предстоятели.

Главу единой православной церкви будут выбирать в Киеве на «объединительном соборе» 15 декабря. Именно ему Вселенский патриарх 6 января передаст томос об автокефалии. Каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в этом мероприятии, а патриарх Кирилл написал о ситуации на Украине папе римскому, в ООН и главам европейских держав.