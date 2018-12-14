За кизильник ответят навальнисты. Смольный просит 11 млн с протестовавших перед инаугурацией Путина

Петербургские чиновники и прокуратура посчитали урон от несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Петербурге. Деньги с оппозиционеров потребовали через суд.

Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"/Архив

Фрунзенский районный суд Петербурга в ближайшее время начнёт рассмотрение иска петербургской прокуратуры в пользу Санкт-Петербурга к оппозиционерам Богдану Литвину и Денису Михайлову. Как подсчитали чиновники, 5 мая молодые люди, организовав несогласованный митинг, натоптали по газону на 11 миллионов рублей.

С иском к организаторам акции 5 мая «Он нам не царь» обратилась прокуратура Петербурга в конце ноября, пригласив третьим лицом комитет по благоустройству Смольного. В исковом заявлении приводится арифметика последствий несогласованного протеста.

Место действия – сад у Зимнего дворца и Александровский сад. Туда вынуждены были сместиться оппозиционеры: митинговать на Дворцовой им не только не разрешили, но и согласовали в то же время там мотопарад для нескольких тысяч байкеров. Сторонники Алексея Навального, вышедшие тогда по его призыву накануне инаугурации Владимира Путина, действовали хаотично, в большей степени следуя за спонтанными лидерами или убегая от полицейских. В толпе оппозиционеры вряд ли смотрели под ноги, поэтому вытоптали газон и цветы, которые до этого бережно сажали городские власти. Всего, как насчитали чиновники, общая стоимость восстановительных работ по благоустройству составила 3,6 млн рублей. На сколько натоптали полицейские, которые следовали по пятам за несогласными, в исковом заявлении не указывается. Тем не менее особо подчёркивается сложность работ, из-за чего затраты предлагается умножить на три.

Указаны в иске и конкретные потери. Например, от сторонников Навального пострадали 175 кустарников кизильника блестящего (525 тысяч рублей), 15 деревьев сирени (67,5 тысяч рублей), три квадратных метра, засаженных пионами (9 тысяч), два квадратных километра газона (2,5 млн), 60 квадратных метров виолы (180 тысяч), 55 роз (247 тысяч), три квадратных метра астильбы гибридной (12 тысяч). Судя по масштабам разрушений, на акцию протеста пришли не 2 тысячи оппозиционеров (официальные данные полиции), а как минимум раз в десять больше.

Интересно, что сумма 11 млн рублей, которую требуют с главы петербургского штаба Навального Дениса Михайлова и активиста движения «Весна» Богдана Литвина, примерно равна общим тратам всего садово-паркового предприятия «Центральное», которое обслуживает три района города (Петроградский, Центральный и Адмиралтейский). Ежегодно на озеленение этих территорий предприятие тратит порядка 12 млн рублей. Помимо якобы вытоптанных оппозиционерами растений, традиционно чиновники сажают еще колеус, петунию и тагетес.

«Он нам не царь» — всероссийская акция протеста, состоявшаяся 5 мая 2018 года. Акция была организована оппозиционным политиком Алексеем Навальным. В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов отмечены грубые действия полиции, участники акции жаловались на избиения резиновыми дубинками и аресты. Всего по стране число задержанных участников составило около 1600 человек. В Петербурге, по сообщению активистов, в полицию попали 223 человека.

С иском оппозиционеры не согласны:

«Мы изучаем исковое заявление, но с требованиями возмещения вреда не согласны. Городские власти своими действиями спровоцировали шествие и препятствовали организатору в выполнении им своих обязанностей. Заявление считаем очередным фактом давления на оппозицию и попыткой запугать граждан, выходящих на публичные мероприятия. Это всё будет иметь обратный эффект», – заявили «Фонтанке» в штабе Навального.

Тем не менее в соцсетях их соратники уже кинули клич – скинуться на выплату штрафа за цветы.

В комитете по благоустройству вопросы «Фонтанки» оставили без комментариев, подчеркнув, что лишь выполняли предписание прокуратуры, которая ещё летом затребовала оценку ущерба.

Представители политического блока Смольного заверили «Фонтанку», что с ними иск прокуратуры к штабу Навального согласован не был. Впрочем, не исключено, что после смены губернатора отдельные процессы проходят не через профильные комитеты и вице-губернаторов, а напрямую через руководство Смольного. Оперативно ответить, знал ли Александр Беглов об иске, в пресс-службе врио губернатора «Фонтанке» не смогли.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»