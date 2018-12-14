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Авто
14.12.2018 14:20
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Хилые ремни и стреляющие подушки: в России отзывают почти 3 тысячи Mazda и сотни Porsche

В России вновь отзывают автомобили из-за подушек безопасности, которые при срабатывании могут ранить водителя и пассажиров. На этот раз сервисная кампания охватывает модели Mazda RX8 и CX-9. Кроме того, под отзыв попали Porsche Cayenne – у них нашли дефект ремней безопасности.

Как сообщает 14 декабря пресс-служба Росстандарта, ООО «Мазда Мотор РУС» объявило об отзыве 2810 автомобилей Mazda RX8 и Mazda CX-9, проданных c февраля 2006 года по сентябрь 2012 года. VIN-коды машин указаны в перечне, опубликованном на сайте ведомства.

У «Мазд» под воздействием высокой влажности могут растрескаться корпусы газогенераторов фронтальных подушек безопасности пассажира. Из-за этого при столкновении они могут сработать не так, как должны, а металлические осколки могут попасть в пассажиров или водителя, нанеся им травмы, в том числе смертельные. Минувшим летом по этой же причине в России были отозваны более 8 тысяч «Мазд» и около восьмисот «Ауди».

В дилерских центрах на RX8 и CX-9 заменят газогенераторы фронтальных подушек безопасности пассажира на модифицированные.

ООО «Порше Руссланд» отзывает 334 автомобиля Porsche Cayenne (9YA), выпущенных с августа по октябрь 2018 года. 186 из них были проданы с сентября по ноябрь. VIN-коды машин также указаны на сайте Росстандарта в приложении в разделе «Документы».

Причиной отзыва «Порше» стало то, что на заднем правом сиденье автомобилей были установлены не соответствующие требуемой спецификации замки ремней безопасности. Из-за этого при сильном фронтальном ударе ремни не смогут удержать пассажира.

Уполномоченные дилеры заменят на попавших под сервисную кампанию Porsche Cayenne замки ремня безопасности заднего правого сиденья.

Работы выполнят бесплатно для владельцев.

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