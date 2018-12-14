ГАТИ предъявила претензии «Ленэнерго» из-за беспорядка у дыры в асфальте

Нарушения при производстве земляных работ по прокладке кабельной линии на Петроградской стороне – на Пионерской улице, 12/24, Малом проспекте, 34, Малой Разночинной улице, 3 и 7, – выявила Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга.

Как сообщает 14 декабря пресс-служба инспекции, специалист зафиксировал следующие нарушения:

необеспечение безопасного прохода пешеходов;

содержание ограждения зоны работ в неисправном состоянии;

отсутствие информационного щита;

складирование труб;

проведение земляных работ без оформления планового ордера.

В отношении заказчика работ (ПАО «Ленэнерго») и производителя (ООО «ЭМ-110») возбуждены дела об административных правонарушениях.

Отметим, что за прошлую неделю ГАТИ начислила штрафов на сумму 7 миллионов 885 тысяч рублей. Крупные штрафы назначены организациям за ненадлежащее содержание фасадов нежилых зданий, самовольное производство работ, ограничение движения транспорта и за низкую культуру производства работ.