ГАТИ предъявила претензии «Ленэнерго» из-за беспорядка у дыры в асфальте
Нарушения при производстве земляных работ по прокладке кабельной линии на Петроградской стороне – на Пионерской улице, 12/24, Малом проспекте, 34, Малой Разночинной улице, 3 и 7, – выявила Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга.
Как сообщает 14 декабря пресс-служба инспекции, специалист зафиксировал следующие нарушения:
- необеспечение безопасного прохода пешеходов;
- содержание ограждения зоны работ в неисправном состоянии;
- отсутствие информационного щита;
- складирование труб;
- проведение земляных работ без оформления планового ордера.
В отношении заказчика работ (ПАО «Ленэнерго») и производителя (ООО «ЭМ-110») возбуждены дела об административных правонарушениях.
Отметим, что за прошлую неделю ГАТИ начислила штрафов на сумму 7 миллионов 885 тысяч рублей. Крупные штрафы назначены организациям за ненадлежащее содержание фасадов нежилых зданий, самовольное производство работ, ограничение движения транспорта и за низкую культуру производства работ.