«Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну». Лукашенко заявил, что Москва хочет инкорпорировать Белоруссию в состав России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что под предлогом «глубокой интеграции» Кремль планирует инкорпорировать страну в состав России. Об этом он заявил 14 декабря на пресс-конференции для российских журналистов, пишет «Интерфакс».

«Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России. Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране, и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны», – уточнил Лукашенко.

Угрозу инкорпорации белорусский лидер увидел в сигнале из Москвы о «глубокой интеграции».

«Некоторые прямо говорят — мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации», – рассказал президент Белоруссии.

Накануне в Бресте премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова и дальше углублять интеграцию с Минском вплоть до создания общего эмиссионного центра, суда и других органов.

Сегодня же Александр Лукашенко обвинил Россию в нарушении договоренностей по ценам на газ. Он напомнил, что ранее с российской стороной были достигнуты договоренности о проведении в середине года переговоров о цене на газ до 2025 года. «Не стали даже рассматривать. Это неправильно. Мы требуем исполнения договоренностей по созданию равных условий для субъектов хозяйствования», – подчеркнул Лукашенко. Всего неделю назад Александр Лукашенко признался, что ему пришлось извиниться перед Владимиром Путиным за эмоциональную дискуссию по поводу цен на газ во время саммита Евразийского экономического союза в Петербурге.

Заявления белорусского лидера звучат на фоне подготовки его новой встречи с президентом РФ. Лукашенко подтвердил, что эта встреча состоится в ближайшее время.