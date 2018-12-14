Финский Valio запускает производство масла в России

ООО «Валио» (дочерняя компания финского молочного концерна Valio) 13 декабря сообщил о запуске производства масла в России. Продукт будут производить на партнёрском предприятии ООО «Экомилк» в Московской области.

Как уточнили в пресс-службе компании, «северное кислосливочное» масло Valio войдет в ценовой сегмент «выше среднего». При этом солёного масла, как в Финляндии, в России пока не будет.

«Просьба о запуске производства солёного масла – одна из самых частых, которую мы получаем от российских потребителей. Мы рассматриваем возможность расширения ассортимента сливочного масла, но разработка нового продукта – трудоемкий и длительный процесс, поэтому мы стараемся не говорить о точных сроках и позициях», – прокомментировали в компании.

Сливочное масло Valio импортировалось в Россию до введения эмбарго в 2014 году. В Петербурге, по данным компании, этот продукт занимал до четверти рынка, в Москве – более 14%. «Валио» намерена вернуться к этим показателям.