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Финский Valio запускает производство масла в России
ООО «Валио» (дочерняя компания финского молочного концерна Valio) 13 декабря сообщил о запуске производства масла в России. Продукт будут производить на партнёрском предприятии ООО «Экомилк» в Московской области.
Как уточнили в пресс-службе компании, «северное кислосливочное» масло Valio войдет в ценовой сегмент «выше среднего». При этом солёного масла, как в Финляндии, в России пока не будет.
«Просьба о запуске производства солёного масла – одна из самых частых, которую мы получаем от российских потребителей. Мы рассматриваем возможность расширения ассортимента сливочного масла, но разработка нового продукта – трудоемкий и длительный процесс, поэтому мы стараемся не говорить о точных сроках и позициях», – прокомментировали в компании.
Сливочное масло Valio импортировалось в Россию до введения эмбарго в 2014 году. В Петербурге, по данным компании, этот продукт занимал до четверти рынка, в Москве – более 14%. «Валио» намерена вернуться к этим показателям.
Справка:
Оборот всего концерна Valio в 2017 году составил 1 708 млн евро, доля российского рынка – 6%. Российское подразделение Valio улучшило свои финансовые показатели по результатам 2017 года за счёт активной локализации, запущенной после введения российского эмбарго.О том, как чувствуют себя финские компании в России читайте в лонгриде "Фонтанки".