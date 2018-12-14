За что ЖК BOTANICA получил экосертификат GREENZOOM

Спрос на «зеленое» жилье сегодня только формируется, но в сегментах бизнес-класса и элитного жилья девелоперы уже стараются учитывать запросы на экономию ресурсов, повышение качества жизни, снижение воздействия на окружающую среду.

ГК «Эталон»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») при проектировании своих комплексов заботится не просто об уровне жизни, но и о соответствии проекта характеристикам безопасности, экологичности и энергоэффективности.

ЖК BOTANICA* – первый объект в Петербурге, который компания «Эталон ЛенСпецСМУ» сертифицировала по «зеленым» стандартам GREEN ZOOM. Это российский стандарт энергоэффективности объектов недвижимости, разработанный Научно-исследовательским Институтом устойчивого развития в строительстве (НИИУРС) с применением зарубежного опыта. Получение такого сертификата подтверждает соблюдение требований экостроительства.

До этого в 2017 году Группа «Эталон» уже получила платиновый сертификат GREENZOOM, правда для московского комплекса бизнес-класса «Серебряный фонтан». В этом ЖК применили прогрессивные инженерные решения и «зеленые» технологии при строительстве первой очереди, благодаря чему экономия будущих жильцов на энергоресурсах составит до 36%, на оплате электроэнергии до 29%, на оплате тепловой энергии в год до 45%. Более 30% участка ЖК «Серебряный фонтан» отдано под зеленые зоны, обустроена собственная липовая аллея, которую компания бережно сохраняет во время строительства.

Что касается петербургского проекта, то еще на стадии разработки ЖК BOTANICA провели анализ десятка параметров – от локации до самого здания: стройматериалы, внутренняя экология, инновации, водо- и энергоэффективность, шумоизоляция, уровень вредных выбросов. Отдельно комплекс проверили на соответствие требованиям по оптимизации потребления ресурсов и по снижению негативного влияния на здоровье и окружающую среду. Результаты энергомоделирования показали, что применяемые решения увеличили энергоэффективность объекта на 42% по сравнению с аналогичными объектами без экологического подхода. И жители экодомов ощутят все преимущества сразу в нескольких сферах.

Так, например, за счет новейших инженерных систем будущие жители смогут самостоятельно создавать микроклимат в помещениях. Климатические клапаны на окнах обеспечат поступление свежего воздуха без открывания окон, защитят от сквозняков и уличного шума. Вентилируемый фасад позволит сохранять тепло и реже прибегать к тепловым приборам. В целом затраты энергоресурсов снизятся, следовательно, коммунальные платежи сократятся. К примеру, экономия на энергопотреблении составит 33%.

Кроме комфорта и экономии «зеленая» система заботится об экологии в районе. Как показали результаты энергомоделирования, выбросы углекислого газа в таких домах меньше на 38%. Также в домах в ЖК BOTANICA предусмотрена система дополнительной очистки и фильтрации питьевой воды.

Экоидеология проекта отразится и в благоустройстве придомовой территории. Уникальный ландшафтный проект будет реализован на 24% участка, где появится собственный зеленый бульвар, аллея деревьев, кустов и различных трав.

ГК «Эталон»

Лаконичным продолжением экоконцепции станут тихие дворики, прогулочные дорожки, цветники, площадки для спорта и отдыха.

– Сегодня при выборе квартиры в комплексах в одной локации и ценовой категории «зеленые» технологии, безусловно, становятся преимуществом, – говорит руководитель службы по формированию продукта Группы «Эталон» Мария Кукса. – Из всего объема строящейся недвижимости в Петербурге сегодня сертифицировано всего лишь 13 объектов. Доля небольшая, но уверена, для развития и широкого распространения «зеленого» строительства понадобится лет 20. Группа «Эталон», проектируя жилые комплексы, уже учитывает запросы и ценности, связанные с соответствием жилого комплекса характеристикам безопасности, экологичности и энергоэффективности.

– Девелоперу выгодно взяться за такой объект, потому что развитие идет сразу по нескольким направлениям – экономическому (снижение инвестиционных и эксплуатационных затрат объекта за счет энерго- и водоэффективных решений), экологическому (использование экоматериалов при строительстве и отделке, снижение выбросов парниковых газов, сохранение природного разнообразия территории и учет принципов экологичности при возведении объекта), социальному (комфортный микроклимат для жизни и работы), – считает руководитель рабочей группы по разработке российской профессиональной системы по повышению энергоэффективности и экологичности объектов недвижимости GREENZOOM Вера Бурцева. – Рост уже произошел – 10 лет назад объектов было не более 10 в стране, сейчас – более 150. Дальше нас ждет однозначное увеличение количества таких зданий. По результатам АНО НИИУРС ежегодно в стране появляется 15-20 «зеленых» проектов, из которых примерно 10 сертифицировано по российской системе GREENZOOM, а 5-10 – по международным стандартам LEED и BREEAM . Спрос определенно будет расти, к примеру, сейчас сразу 8 московских объектов проходят сертификацию по системе GREEN ZOOM City. На вопрос «Зачем это вам нужно?» девелопер ответил – «чтобы превзойти ожидания покупателя». Потому кардинально увеличить долю такого жилья может спрос, но и девелоперов, которые стремятся к «зеленому» строительству стоит поощрять.

*Ботаника

Справка о ГК «Эталон»

ЖК Botanica – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb

ЖК «Серебряный фонтан», застройщик АО "Серебряный фонтан", проектная декларация на сайте http://ser-fontan.ru/