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Финансы
14.12.2018 13:34
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Кредиты еще подорожают. Центробанк решил второй раз с 2014 года поднять ключевую ставку

Центробанк РФ принял решение о повышении ключевой ставки на 0,25 п.п. – до 7,75%. Об этом говорится 14 декабря в сообщении регулятора.

Это уже второе повышение ставки за год. Ранее с 2014-го ставка постоянно уменьшалась — четыре года назад она составляла 17%. Как объяснили в регуляторе, принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что рост ставки в 2018-м снижает вероятность ее более значительного роста в будущем. Сейчас сохраняется неопределенность относительно дальнейшего развития внешних условий, а также реакции цен и инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС. 

Эксперты ранее отмечали, что повышение собьет панику на рынках и даcт пространство для укрепления национальной валюты. 

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