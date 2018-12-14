«Всегда не хватает денег». Пресс-секретарь Путина ответил на жалобы Рамзана Кадырова по поводу сокращения финансирования Чечни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил Рамзану Кадырову, который заявил, что для успешного развития Чеченской Республике требуется больше денег. Об этом 14 декабря пишет РБК.

«Это скорее вопрос к правительству. Но, вместе с тем, главы регионов, общаясь с главой государства, часто поднимают вопрос о необходимости увеличения финансирования тех или иных объектов на территории их субъектов. То же самое происходит и в Чеченской Республике, это нормальный вопрос развития. Всегда не хватает денег», — заявил Песков.

Накануне глава Чеченской Республики заявил, что в регионе могли бы сделать больше, если бы финансирования хватало. По его словам, по федеральной целевой программе денег было выделено вдвое меньше — не 130 млрд рублей, а всего 75 млрд. При этом Кадыров подчеркнул, что республика – «единственный послевоенный регион», где последствия потрясений не изжиты до сих пор: ряд социальных объектов до сих пор не восстановлен.