Строительство
Объявлены победители конкурса «АРХпроект», организованного Группой ЦДС
фото предоставлено Группой компаний «ЦДС»
Стали известны имена победителей Всероссийского архитектурного конкурса «АРХпроект». В каждой из номинаций жюри выбрало три лучших работы.
Церемония награждения победителей Всероссийского архитектурного конкурса «АРХпроект-2018» прошла в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете. Среди 40 работ-финалистов молодых российских архитекторов и дизайнеров члены жюри выбрали лучших в пяти номинациях.
В номинации «Лучшее предложение по дизайну фасадов» сформировалась следующая тройка победителей:
- 1 место – Бочкарева Наталья и Ведерникова Валерия
- 2 место – Корякин Николай
- 3 место – Соломкина Мария
В номинации «Лучшее предложение по дизайну входных групп» победителями стали:
- 1 место – Скакунова Елена
- 2 место – Криворотенко Иван и Джигиль Валерия
- 3 место – Васильев Андрей
Победители в номинации «Лучшее предложение по дизайну студии и однокомнатной квартиры»:
- 1 место – Сметанина Ольга
- 2 место – Путилова Полина
- 3 место – Чуркин Илья
В номинации «Лучшее предложение по дизайну двухкомнатной квартиры» победили:
- 1 место – Калайкова Ольга, Коротков Михаил и Баранова Юлия
- 2 место – Мелёшкина Наталья
- 3 место – Андреева Юлия, Верженюк Никита и Юрченко Полина
В номинации «Лучшее предложение по дизайну трехкомнатной квартиры» победителями стали:
- 1 место – Шевченко Татьяна
- 2 место – Финкельштейн Мария и Ермошко Евгения
- 3 место – Солодовникова Марина
Также собственную спецноминацию выделил партнер конкурса – Rockpanel, учредившей приз участникам, которые в своем проекте использовали материалы компании.
Победителями в спецноминации стали:
- 1 место – Мария Соломкина
- 2 место – Анна Савельева
- 3 место – Полина Копач
По итогам конкурса авторы лучших работ награждены призами, среди которых 3D-принтеры, смартфоны, планшетные ПК, графические планшеты, электронные книги, фотокамеры, коллекционные книжные издания, подарочные сертификаты от партнеров конкурса, лицензионный софт для ПК. Главный приз – оплачиваемая стажировка в Группе ЦДС.
«В этом году мы сделали номинации конкурса более прикладными и попросили участников представить себя на месте архитекторов, проектировщиков и дизайнеров, которые создают многоквартирные жилые дома и интерьеры самых распространенных типов квартир. Подобные задачи помогают приблизить учебный процесс к практике. Среди подготовленных проектов мы увидели много новых, интересных идей. Надеюсь, что в будущем ребята смогут применить их в своей работе», – сообщила директор управления рекламы, PR и брендинга Группы ЦДС Ольга Маталыцкая.
АРХпроект – это всероссийский архитектурный конкурс, организованный Группой ЦДС в 2016 году. Конкурс предоставляет возможность молодым архитекторам выставить свои работы на оценку профессионального жюри и получить оплачиваемую стажировку в Группе ЦДС.