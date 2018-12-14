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14.12.2018 13:17
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Объявлены победители конкурса «АРХпроект», организованного Группой ЦДС

Объявлены победители конкурса «АРХпроект», организованного Группой ЦДС

фото предоставлено Группой компаний «ЦДС»

Стали известны имена победителей Всероссийского архитектурного конкурса «АРХпроект». В каждой из номинаций жюри выбрало три лучших работы.

Церемония награждения победителей Всероссийского архитектурного конкурса «АРХпроект-2018» прошла в Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете. Среди 40 работ-финалистов молодых российских архитекторов и дизайнеров члены жюри выбрали лучших в пяти номинациях.

В номинации «Лучшее предложение по дизайну фасадов» сформировалась следующая тройка победителей:

  • 1 место – Бочкарева Наталья и Ведерникова Валерия
  • 2 место – Корякин Николай
  • 3 место – Соломкина Мария

В номинации «Лучшее предложение по дизайну входных групп» победителями стали:

  • 1 место – Скакунова Елена
  • 2 место – Криворотенко Иван и Джигиль Валерия
  • 3 место – Васильев Андрей

Победители в номинации «Лучшее предложение по дизайну студии и однокомнатной квартиры»:

  • 1 место – Сметанина Ольга
  • 2 место – Путилова Полина
  • 3 место – Чуркин Илья

В номинации «Лучшее предложение по дизайну двухкомнатной квартиры» победили:

  • 1 место – Калайкова Ольга, Коротков Михаил и Баранова Юлия
  • 2 место – Мелёшкина Наталья
  • 3 место – Андреева Юлия, Верженюк Никита и Юрченко Полина

В номинации «Лучшее предложение по дизайну трехкомнатной квартиры» победителями стали:

  • 1 место – Шевченко Татьяна
  • 2 место – Финкельштейн Мария и Ермошко Евгения
  • 3 место – Солодовникова Марина

Также собственную спецноминацию выделил партнер конкурса – Rockpanel, учредившей приз участникам, которые в своем проекте использовали материалы компании.

Победителями в спецноминации стали:

  • 1 место – Мария Соломкина
  • 2 место – Анна Савельева
  • 3 место – Полина Копач

По итогам конкурса авторы лучших работ награждены призами, среди которых 3D-принтеры, смартфоны, планшетные ПК, графические планшеты, электронные книги, фотокамеры, коллекционные книжные издания, подарочные сертификаты от партнеров конкурса, лицензионный софт для ПК. Главный приз – оплачиваемая стажировка в Группе ЦДС.

«В этом году мы сделали номинации конкурса более прикладными и попросили участников представить себя на месте архитекторов, проектировщиков и дизайнеров, которые создают многоквартирные жилые дома и интерьеры самых распространенных типов квартир. Подобные задачи помогают приблизить учебный процесс к практике. Среди подготовленных проектов мы увидели много новых, интересных идей. Надеюсь, что в будущем ребята смогут применить их в своей работе», – сообщила директор управления рекламы, PR и брендинга Группы ЦДС Ольга Маталыцкая.

АРХпроект – это всероссийский архитектурный конкурс, организованный Группой ЦДС в 2016 году. Конкурс предоставляет возможность молодым архитекторам выставить свои работы на оценку профессионального жюри и получить оплачиваемую стажировку в Группе ЦДС.

Справка о Группе ЦДС

 

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