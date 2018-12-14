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14.12.2018 13:11
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В жилом комплексе «Цветной город» сданы первые дома

В жилом комплексе «Цветной город» сданы первые дома

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» завершила строительство двух первых домов в масштабном  проекте «Цветной город» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Накануне компания получила разрешение на ввод корпусов №9 и №11, рассчитанных на 486 квартир. Общая площадь введенного жилья составила чуть более 34 тыс. кв. м. При этом все квартиры в сданных домах проданы. Уже в следующем году будущие жители смогут отметить новоселье: выдача ключей планируется до 30 июня 2019 года.

«Цветной город» – масштабный проект «Группы ЛСР» в Санкт-Петербурге площадью более 2 млн кв. м. На участке, ограниченном Пискаревским проспектом, Муринским ручьем и береговой линией реки Охты, формируется самостоятельный жилой массив со своими переулками и бульварами, прогулочными аллеями и ухоженными двориками, с собственной насыщенной инфраструктурой, обеспечивающей комфортное проживание внутри квартала.

Ближайшая станция метро «Гражданский проспект» расположена в 15 минутах езды на транспорте. Благодаря близкому и удобному выезду на КАД обеспечен быстрый путь в другие районы или загород. Перспективное продолжение Северного проспекта позволит без труда добраться до основных транспортных магистралей правобережной части Петербурга. А прямой и кратчайший путь от дома до центра города будет пролегать по Пискаревскому проспекту.

Концепция развития «Цветного города» включает в себя создание полноценной социально-бытовой инфраструктуры: здесь появятся 10 школ, 16 детских садов, 4 поликлиники и больница. Первые этажи домов традиционно отданы под коммерцию, где разместятся арендаторы торговли и сферы услуг. Для них здесь отведено почти 75 тыс. кв. м кв. м. Кроме того, жители «Цветного города» смогут пользоваться услугами таких крупных расположенных поблизости загородных рекреационно-досуговых центров как «Охта-парк», «Северный склон» и др.

Все дома «Группа ЛСР» строит с применением современных материалов. Благодаря бесшовному утеплению внешнего контура здания в квартирах тепло сохраняется зимой и прохлада летом. А современная отделка фасадов дает возможность использовать богатую цветовую палитру и воплощать в жизнь современные архитектурные решения. Их яркие и оригинальные фасады привлекают внимание и вносят разнообразие в существующую застройку. Они не только утоляют «жажду цвета», но и выполняют сугубо практическую функцию – позволяют жителям ориентироваться на территории комплекса. После сдачи домов в «Цветном городе», в них можно сразу вселяться и не думать ни о каком ремонте. «Группа ЛСР» сдает квартиры уже с отделкой.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

Жилой комплекс «Цветной город» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsvetnoy-gorod/documents/

 

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